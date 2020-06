Vedcom sa podarilo niečo nevídané: Vytvorili miniatúrne mozgy s DNA neandertálcov

Mnohí z nás v sebe nesú aj pozostatky po neandertálcoch, ktorí Zem osídlili pred tisíckami rokov. Vedci sa však rozhodli, že neandertálcov nebudú len skúmať, ale vytvoria organoid, miniatúrny mozog s ich DNA.

Organoid s DNA neandertálcov

V roku 2010 sa vedcom podaril obrovský krok vpred, keď vďaka metóde sekvencovania DNA a analýze genómu zistili, že prví ľudia skrížili svoju DNA s DNA neandertálcov. Ako však informuje portál CNN, vedci sa rozhodli zájsť ešte o krok ďalej a vytvorili organoid, miniatúrny mozog z ľudských kmeňových buniek, ktoré obsahujú neandertálsku DNA a proteíny. Dúfajú, že vďaka tomu lepšie pochopia, aký je vzťah medzi súčasným človekom a neandertálcami.

Vedci organoid vytvorili preto, lebo boli zvedaví, koľko neandertálskeho genómu dokážu preskúmať, ak si od súčasného človeka vezmú DNA s pozostatkami po neandertálskej genetickej informácii. To umožní skúmať kognitívne, ale aj iné rozdiely medzi neandertálcami a súčasným človekom.

Vedci sa nesnažia o znovuzrodenie neandertálcov

Okrem toho, vedci vytvorili organoidy pripomínajúce mozog z kmeňových buniek šimpanzov. Chceli totiž pochopiť, ako sa ľudský mozog zmenil od čias, kedy sa človek vyvinul z opíc. Ako informuje štúdia uverejnená v časopise Cell Stem Reports, kmeňové bunky pre výskum boli získané vďaka iniciatíve Human Induced Pluripotent Stem Cell Initiative (HipSci), ktorá vytvorila celú biobanku kmeňových buniek. Ak v sebe jedinec nesie genetickú informáciu od neandertálskych predkov, zvyčajne predstavuje 1 až 4 % genómu.

Vedci organoidy vytvorili už aj predtým, dokonca aj miniatúrne mozgy, doteraz sa však nezameriavali na skúmanie neandertálskeho genómu v rámci organoidov. Odborníci však zdôrazňujú, že to nie sú kompletné mozgy ani celé bunky neandertálcov. Je to zhluk niekoľkých buniek imitujúcich funkcie mozgu s obsahom neandertálskej DNA. Nejde teda o to, aby vedci za pomoci kmeňových buniek napomohli znovuzrodeniu neandertálcov.