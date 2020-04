Vedci vytvorili svietiace rastliny. Využili na to genetický materiál z húb

Nie je to len nápad zo sci-fi filmu, ale čoskoro už možno aj realita. Vedcom sa totiž podarilo vďaka genetickému materiálu z húb vytvoriť fosforeskujúce rastliny. Nebudú však slúžiť len ako dekorácia.

Ako informuje portál The Guardian, vedcom sa podarilo vytvoriť nezvyčajné fosforeskujúce rastliny, ktorých cieľom bude nielen zdobenie príbytkov, ale aj objasnenie niektorých biologických procesov, ktoré v rastlinách prebiehajú. Napríklad, vedci môžu pozorovať pôsobenie rôznych látok na rastliny bez toho, aby do nich invazívnym spôsobom zasahovali. Sledované môžu byť aj vplyvy vonkajších stresorov, ako sú napríklad zmeny v životnom prostredí, extrémne sucho či poranenie spôsobené bylinožravým zvieraťom.

Výskum je však ešte len v začiatkoch a potrvá ešte niekoľko rokov, kým sa podarí v laboratóriách potvrdiť, že proces vytvárania fosforeskujúcich rastlín je bezpečný. V prírode sú totiž bioluminiscencie schopné niektoré huby a živočíchy, dosiahnuť však bioluminiscenciu v laboratóriu je o niečo zložitejšie. Niektoré huby, ale napríklad aj hmyz, svetielkujú vďaka tzv. luciferínu, bežné rastliny však touto látkou obdarené nie sú.

Our paper about glowing plants is out in Nature Biotechnology today — but first, watch this:

1/5 pic.twitter.com/2ErhzpNYO1

— Karen Sarkisyan (@krnsrksn) April 27, 2020