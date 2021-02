Vedci rozdelili zmysel pre humor do štyroch kategórií. Ktorá vás vystihuje najlepšie?

To, čo príde vtipné vám, sa vôbec nemusí pozdávať vašim priateľom. Na druhej strane, to, na čom sa smejú vaši priatelia, môže vám prísť vyslovene urážlivé. Napriek tomu sa však vedcom podarilo na základe niekoľkých kritérií vytvoriť štyri kategórie humoru. Ktorá z nich vás vystihuje najlepšie?

Ľudia si často kladú otázku, ako pri humore zistíte, kedy ste prekročili nepísanú hranicu. Kedy je vhodné vtipkovať a kedy je to už cez čiaru? Ako píše portál Science Times, podľa vedcov je dôležité vedieť toho o humore čo najviac, napríklad, aké kategórie humoru existujú. Okrem toho, je podstatné vedieť aplikovať humor v tej správnej situácii, to je však zrejme každému jasné.

Niektorým ľuďom neprekáža, ak sa zasmejete aj na nich. Iní sa zas pri najmenšom náznaku takéhoto humoru ľahko urazia. Humoru sa v posledných desaťročiach čoraz intenzívnejšie venujú aj vedci. Aj vďaka tomu sa Rodovi Martinovi humor podarilo rozdeliť do štyroch základných kategórií, píše Journal of Research in Personality.

Afiliatívny humor

Do tejto kategórie patria veci, ktoré sú za vtipné považované vo všeobecnosti a zvyčajne sa nimi snažíme rozosmiať iných ľudí, píše Psychology Today. Za afiliatívny humor sa považuje napríklad to, ak kolegom poviete vtip, pošlete im vtipné meme alebo zábavné video. Takýto humor zvyčajne nikoho neuráža.

Sebahodnotiaci humor

Tento druh humoru zahŕňa schopnosť zasmiať sa sám na sebe. Človek, ktorý má takýto humor rád chápe, že život prináša absurdné situácie a to najlepšie, čo môžeme niekedy urobiť, je zasmiať sa na tom. V zdravej miere je sebahodnotiaci humor považovaný za efektívny zvládací mechanizmus, ktorý nám pomáha prekonať náročné situácie.

Agresívny humor

V rámci agresívneho humoru sa zas nesmejeme na sebe, ale na úkor iných. Často to zahŕňa kritiku inej osoby, urážanie či sarkazmus. K tomuto štýlu sa neraz uchyľujú napríklad tyrani s cieľom šikanovať inú osobu.

Sebadeštruktívny humor

V rámci tohto humoru neraz človek ponižuje sám seba, aby tým pobavil svojich priateľov. S týmto druhom humoru sa opäť stretávame často v situáciách, kedy dochádza k šikanovaniu. Obeť šikany si zo seba srandu urobí skôr, ako tak stihne urobiť tyran.

Nech sa rozhodnete pre ktorýkoľvek štýl, dbajte, aby bol aplikovaný vo vhodnom čase a na správnom mieste. Ak sa toho budete držať, na vlastnej koži ucítite, že humor prospieva fyzickému, ale aj psychickému zdraviu. Nie nadarmo sa preto hovorí, že smiech lieči.