Vedci prišli s novými zisteniami. Okrem vitamínu D sú pre našu imunitu kľúčové aj tieto látky

Pandémia nového koronavírusu spôsobila, že ľudia sa začali viac zaujímať o svoje zdravie a mať vysokú imunitu nebolo azda nikdy dôležitejšie.

Keď chceme zlepšiť náš zdravotný stav, začíname zmenou jedálnička, zapojením pohybu a aktivít, siahame po vitamínoch a snažíme sa dodržiavať 8-hodinový spánkový režim. Tieto dôležité body by sme si však mali osvojiť dlhodobo, len tak sa náš imunitný systém prirodzene vysporiada s vírusmi a rôznymi ochoreniami.

Okrem vitamínu D sú dôležité aj beta-glukány

Posledné výskumy vedcov sa bližšie pozreli na vitamíny a látky, ktoré sú skutočne potrebné, efektívne a imunitu dokážu naozaj zlepšiť. Štúdia britskej nadácie Queen Elizabeth Hospital Foundation Trust napríklad prišla so záverom, že dostatok vitamínu D môže priaznivo ovplyvňovať to, ako bude ľudské telo reagovať na ochorenie COVID-19. Zo štúdie vyplýva, že najzraniteľnejšie sú skupiny, ktoré majú tohto vitamínu nedostatok. Vitamín D dokáže človek prirodzene načerpať v prírode na prechádzke. Aj prirodzeným pohybom budujeme imunitu, ktorá je pilierom nášho zdravia.

Rovnako dôležité sú aj beta-glukány. O tých ste už asi počuli, no len málokto vie, aké sú pre náš organizmus dôležité. Ide o prírodné imunostimulátory, ktoré majú aj protinádorové vlastnosti. Fungujú na princípe stimulácie imunitných buniek, ktoré pohlcujú vírusy a baktérie, a zároveň dokážu “naštartovať” aj ostatné imunitné bunky v boji proti týmto patogénom, dokonca aj lymfocyty, ktoré sa nachádzajú v bielych krvinkách. Kým sa beta-glukány dostanú do celého tela, trvá to asi 72 hodín.

Hliva ustricová a jej účinky

Problém ale je, že ľudské telo ich nedokáže produkovať samo. Vyskytujú sa napríklad v droždí, obilninách ako jačmeň, ovos a pšenica, no bohatý obsah nájdeme aj v hubách, ktoré sa využívajú na medicínske účely. Medzi najznámejšie patrí hliva ustricová, ktorú už pomerne bežne využívame aj v gastronómii. Obsahuje až 60-65 % beta-glukánu v sušine a bohatá je aj na proteíny, aminokyseliny, vitamíny a minerály.

Ak chcete do tela dostať čo najviac beta-glukánu, odborníci odporúčajú patentovaný 100 % extrakt z hlivy ustricovej neoglucan®tinktúra, ktorý obsahuje aj vitamín C a zinok, ktoré sú pri imunite mimoriadne dôležité. Pri pravidelnom a dlhodobom užívaní sa naštartuje obranyschopnosť tela a to sa stane odolnejšie voči vírusom a baktériám.

„Mám rada tento výrobok z viacerých dôvodov a jedným z nich je hlavne prirodzená podpora imunity hneď na začiatku tráviacej a dýchacej sústavy, ktorá je bránou pre vstup vírusov či baktérií – práve slizničná imunita v oblasti nosohltanu je kľúčová pre rýchlu reakciu organizmu proti infekcii. Neoglucan rýchlo pôsobí práve tu, ľahko sa užíva, a preto sa nám osvedčil hlavne v akútnom (skorom) štádiu respiračných infekcií, ale aj pri dlhodobej podpore imunity,“ argumentuje MUDr. Daniela Halmová, všeobecná lekárka.

Ako si prirodzene zvýšiť imunitu

Imunitný systém ochraňuje organizmus pred baktériami, vírusmi alebo parazitmi, ktoré môžu spôsobovať rôzne ochorenia. V prípade, že zachytí hrozbu, spustí imunitnú reakciu, pri ktorej uvoľňuje protilátky, ktoré následne patogény zničia. Pre správne fungovanie imunitného systému môžete do bežného života začleniť zdravé návyky. ktoré budú prospešné pre celý organizmus, a to napríklad:

strava bohatá na čerstvú zeleninu a ovocie

prechádzky v prírode

vyhýbať sa stresu

dostatok spánku

pravidelný pitný režim

pravidelný pohyb

umývanie rúk

hliva ustricová a iné vitamíny a doplnky stravy

“zázvorové shoty” alebo bobule rakytníku

otužovanie

Čo sa aktívnych športovcov týka, práve v tomto období, keď sa vonku ochladilo, riziko ochorenia horných dýchacích ciest je vyššie. Často trpíme bolesťami hrdla, nachladnutím alebo kašľom či nádchou. Podľa klinickej štúdie publikovanej v Journal of Sports & Science Medicine, dlhodobé používanie beta-glukánov pomáha predísť týmto ochoreniam.

Štúdia bola zrealizovaná na 75 bežcoch maratónu (35 mužov a 40 žien) vo vekovej kategórii 18-53 rokov. Títo bežci 4 týždne pravidelne užívali 250 – 500 mg beta-glukánu. Po mesiaci užívania zaznamenali značný úbytok problémov s dýchacími cestami, lepšie celkové zdravie a lepšiu náladu.

Vedecká štúdia od známeho českého botanika Václava Vetvičku potvrdila, že dvojtýždňové užívanie beta-glukánov pomáha znížiť nepriaznivé symptómy chrípkových ochorení. Štúdia taktiež ukázala, že pravidelné užívanie beta-glukánov pomáha nielen znížiť symptómy, ale aj uľahčiť priebeh ochorenia.

