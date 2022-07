Vedci prichádzajú s prekvapivým zistením: Hranie počítačových hier dokáže zlepšovať neočakávané zručnosti

Stráviť hodiny hraním počítačových hier každý deň určite prináša množstvo negatív pre fyzické, ale aj duševné zdravie. Takisto, neustále sedenie neprospieva opornej sústave a z dlhodobého hľadiska môže tiež kvôli zníženému pohybu podporovať vznik obezity. No strávenie „zdravého“ času pri počítačových hrách môže priniesť aj neočakávané výhody.

Nová štúdia publikovaná v Neuroimage: Reports naznačuje, že hodiny strávené pred počítačovou obrazovkou hraním hier každý týždeň môžu zvyšovať mozgovú aktivitu, a najmä posilniť kognitívne schopnosti potrebné pre rozhodovanie.

Ako píše portál Science Alert, znamená to, že sa zlepšuje vnímanie všetkého, čo prichádza cez naše zmysly a vplýva to na lepšie a rýchlejšie rozhodovanie sa.

Zlepšenie rozhodovacích procesov

Vedci, ktorí stoja za štúdiou dokonca tvrdia, že videohry by sa mohli použiť ako tréningová metóda na zlepšenie rýchlych rozhodovacích procesov v mozgu, čo je vhodné napríklad vtedy, ak mozog utrpel úraz, ktorého dôsledkom bolo nervové poškodenie.

„Videohry hrá drvivá väčšina mládeže každý týždeň viac ako tri hodiny, ale priaznivé účinky na rozhodovacie schopnosti mozgu nie sú známe,“ hovorí neurológ Mukesh Dhamala zo štátnej univerzity v americkom štáte Georgia a dodáva, že práve ich práca prináša na to odpovede.

Vedci v štúdii použili zobrazovanie magnetickou rezonanciou na meranie nervovej aktivity u 47 vysokoškolákov. Z nich 28 hralo pravidelne počítačové hry a 19 ich nehralo. Hráči sa zapájali do prevažne vysoko aktívnych hier v reálnom čase, ako sú stratégie, akčné strieľačky z pohľadu prvej osoby alebo to boli rôzne súbojové hry.

Účastníci štúdie boli požiadaní, aby stláčali tlačidlá v reakcii na smer, ktorým sa na displeji pred nimi pohybovala séria bodiek. Práve hráči hier reagovali rýchlejšie a presnejšie a tiež výsledné skeny ukazovali, že v určitých oblastiach ich mozgov dochádzalo k zvýšenej aktivite.

Boli to oblasti ako pravý lingválny gyrus, ľavý talamus či pravá doplnková motorická oblasť. Sú to všetko časti mozgu, o ktorých sa predpokladá, že sa zapájajú do kognitívneho spracovania a vytváraniu motorických reakcií na vizuálne vstupy.

Môže pomôcť pri liečbe

Vedci na základe toho tvrdia, že hranie počítačových hier zlepšuje niekoľko podprocesov vnímania a zlepšuje rozhodovacie procesy. Jeden z vedcov podieľajúcich sa na výskume sa vo veku piatich rokov zúčastnil štúdie, v ktorej si mal zakryť oko, ktorým dobre videl a hral počítačové hry iba so slabo funkčným okom, aby tak posilnil jeho vizuálne spracovanie. To sa podarilo a jeho takmer nefunkčné oko bolo odrazu schopné spracovávať rýchle reakcie, čo mu umožnilo potom hrať hry ako paintbal či lakros.

„Hranie hier je možné efektívne využívať na tréning – napríklad tréning efektívnosti rozhodovania a tiež pri rôznych terapiách, samozrejme, po správnej identifikácii problému„, hovorí Dhamala.