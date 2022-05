Vedci prichádzajú s desivou predpoveďou. Ak dôjde ku klimatickému chaosu, ľudstvo už nemá žiadnu šancu

Vedci už desaťročia upozorňujú, že situácia je kritická. Aj naďalej však množstvo ľudí uprednostní pohodlie pred snahou o zmenu. Má to však vážne následky. Neznesiteľné horúčavy striedajú prudké lejaky a záplavy, ktoré zničia neraz celé mestá. To, čo nezničili tornáda a víchrice, zas spustošia rozsiahle požiare. Ak to takto pôjde ďalej, nastane nezvratný klimatický chaos.

Chaos môže nastať už čoskoro

Fyzici upozorňujú, že globálne otepľovanie nie je to jediné, čo by nám malo robiť starosti. Ako píše portál Live Science, odborníci sa obávajú aj klimatického chaosu. Nová štúdia publikovaná prostredníctvom arXiv vykresľuje budúcnosť v nie práve najoptimistickejšom svetle. A môže za to z veľkej časti práve ľudská činnosť. Už teraz je známy negatívny dopad klimatickej zmeny, Zem ničia extrémne záplavy, horúčavy či požiare.

Zem pravidelne prechádza masívnymi zmenami v klimatických vzorcoch, prechádza tak od jedného ekvilibria k ďalšiemu. Takéto zmeny sú zvyčajne poháňané vonkajšími faktormi, napríklad intenzívna vulkanická aktivita. Najnovšie výskumy však ukazujú, že vstupujeme do novej fázy, v ktorej sú zmeny podmieňované ľudskou činnosťou. Vytvárame novú éru antropocénu.

Čo sa zmien týka, za bežných okolností vedci dokážu predvídať, ako sa bude meniť napríklad počasie v rámci ročných období. Medzi jednotlivými obdobiami dochádza k prudkej zmene klimatických vzorcov. Ľudia však Zem nútia, aby vytvárala nové vzorce. Vrásky na čele odborníkom robí najmä to, že nedokážeme predvídať, ako budú vyzerať.

Všetko raz dosiahne maximum

To, k akým zmenám dôjde, závisí najmä od nášho konania v nasledujúcich desaťročiach. Ak sa pokúsime znížiť množstvo produkovaného oxidu uhličitého, naša budúcnosť môže vyzerať celkom inak, ako keby sme sa len nečinne prizerali. Aby vedci vytvorili rôzne scenáre, ako bude budúcnosť vyzerať, využili nástroj, ktorému sa hovorí logistická mapa. Tá sa často využíva napríklad pri sledovaní zvieracích populácií. Sleduje, čo sa bude diať, keď sa nejaký živočíšny druh premnoží a skonzumuje všetku dostupnú potravu.

Aj človek môže postupom času dosiahnuť určitý limit a vyčerpať zdroje. Na Zemi môže žiť len určitý počet ľudí, populácia nemôže narastať donekonečna. To isté platí aj pri produkcii oxidu uhličitého. V istom bode dosiahne všetko svoje maximum. V tom lepšom prípade, ak množstvo vyprodukovaného oxidu uhličitého dosiahne svoje maximum, Zem sa prispôsobí a vyššia globálna teplota sa stane novým štandardom.

Samozrejme, to nie je dôvod na radosť. Stále to totiž znamená vyššie hladiny morí a vyšší výskyt extrémnych javov. Vedci však dúfajú v istú stabilitu a predvídateľnosť. Musíme ale počítať aj s tým, že nastane chaos. V chaose neexistuje žiadna rovnováha a nie je možné predvídať, čo sa bude diať. Priemerná teplota by v podstate prestala existovať, museli by sme rátať s veľkými výkyvmi. Kým na niektorých miestach by bolo počasie počas ročných období relatívne stabilné, na iných by sa vzorce prudko menili z roka na rok.