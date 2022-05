Vedci objavili tajomnú „cestu zo žltých tehál“ na dne Tichého oceánu. Je to cesta do Atlantídy, tvrdia na videu

Expedícia na hlbokomorský hrebeň severne od Havajských ostrovov odhalila antické vyschnuté dno jazera vydláždené niečím, čo vyzerá ako cesta zo žltých tehál.

Zatiaľ iba 3 %

Na túto cestu narazilo prieskumné plavidlo Nautilus, ktoré v súčasnosti skúma hrebeň Liliʻuokalani v rámci morského národného pamätníka Papahānaumokuākea, uvádza portál Science Alert.

Tento pamätník je jednou z najväčších morských chránených oblastí na svete, ktorá je veľká ako rozloha Rumunska. Zatiaľ preskúmali iba 3 % morského dňa.

Výskumníci z Ocean Exploration Trust posúvajú hranice tejto divočiny, ktorá leží viac ako 3 000 metrov pod hladinou oceánu. Skvelé je tiež to, že prieskum môže sledovať každý na živých záberoch.

Žltá tehlová cesta

Veľký objav bol nedávno zverejnený na YouTube a zachytáva okamih, keď výskumníci narazili na zvláštny útvar na dne, ktorý pripomínal cestu. „Je to cesta do Atlantídy,“ kričí výskumník. „Žltá tehlová cesta?“ pýta sa ďalší. „To je bizarné,“ dodáva iný a na záver hovorí štvrtý: „Robíš si srandu? To je šialené.“

Napriek tomu, že sa nachádza asi tisíc metrov pod hladinou, dno jazera, ktoré objavili na vrchole pohoria Nootka, vyzerá prekvapivo sucho. Tím dodal, že zem tam vyzerá ako „upečená kôra“.

Na snímkach, samozrejme, nie je postavená cesta. Ide o sopečnú horninu, ktorá sa v jednej časti zlomila spôsobom, ktorý sa nápadne podobá tehlám.

„Unikátne 90-stupňové zlomeniny pravdepodobne súvisia s tepelným stresom z viacerých erupcií na sopečnom okraji,“ uvádza sa v popise k videu na YouTube.

Na prvý pohľad je efekt ľahko zameniteľný za cestu do tajomného sveta. V prenesenom význame ju však môže predstavovať, keďže expedícia nás prenáša do častí našej planéty, ktoré sme nikdy predtým nevideli. Zachytenie „žltej tehlovej cesty“ je len malou ukážkou toho, čo naša Zem ešte pred nami skrýva.