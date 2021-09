Vedci náhodou objavili najsevernejší ostrov na svete. Tento unikát však môže každú chvíľu zmiznúť

Arktickí vedci z Dánska tvrdia, že omylom objavili ostrov, o ktorom sa domnievajú, že je najsevernejším ostrovom sveta.

Nachádzať sa má pri pobreží Grónska, píše portál Euro News. Vedci z Kodanskej univerzity si pôvodne mysleli, že dorazili na ostrov Oodaaq, objavený dánskym prieskumným tímom v roku 1978. Ich tím vyrazil na expedíciu za účelom zozbierania vzoriek.

Boli sme presvedčení, že ide o Oodaaq

Namiesto toho skončili na neobjavenom ostrove severnejšie. “Boli sme presvedčení, že ostrov, na ktorom sme stáli, bol Oodaaq, ktorý bol do tej doby zaregistrovaný ako najsevernejší ostrov na svete,” povedal vedúci expedície Morten Rasch z univerzitného oddelenia geovied a manažmentu prírodných zdrojov.

“Keď som však zverejnil fotografie ostrova a jeho súradnice na sociálnych médiách, niekoľko amerických lovcov ostrovov sa zbláznilo a tvrdilo, že to nemôže byť pravda,” uviedol v piatok vo vyhlásení.

QEQERTAQ AVANNARLEQ

„Lovci ostrovov“ sú známi ako dobrodruhovia, ktorých koníčkom je hľadanie neznámych ostrovov. Tento ešte pomenovaný ostrov sa nachádza 780 metrov severne od mesta Oodaaq, ostrova pri mysu Morris Jesup, najsevernejšieho bodu Grónska a jedného z najsevernejších bodov pevniny na Zemi.

Qeqertaq Avannarleq môže zničiť prvá búrka

Tento malý ostrov, zjavne objavený v dôsledku zmien ľadu, má veľkosť asi 30 krát 60 metrov a leží vo výške asi tri až štyri metre nad hladinou mora.

Výskumný tím údajne nepovažuje objav za dôsledok zmeny klímy a údajne navrhol pomenovanie ostrova Qeqertaq Avannarleq, čo v grónčine znamená „najsevernejší ostrov“.

Podľa Rascha ostrov pozostáva predovšetkým z malých kopcov bahna a štrku. Povedal, že to môže byť dôsledok veľkej búrky, ktorá s pomocou mora postupne tlačila materiál z morského dna k sebe, až sa vytvoril ostrov.

Podľa dánskych vedcov sa očakáva, že ostrov nebude existovať dlho. “Nikto nevie, ako dlho to ešte zostane. V zásade by to mohlo zmiznúť, akonáhle príde nová silná búrka,“ povedal Rasch.