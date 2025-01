Vedci bijú na poplach: V Európe zomrie až 2,3 milióna ľudí v dôsledku zmeny klímy. Tieto regióny čaká najhoršie

Počet obetí následkov extrémnych horúčav v Európe podľa britských vedcov významne prevýši rozdiel vzniknutý klesajúcimi úmrtiami na následky nízkych teplôt. Vedci z Londýnskej vysokej školy hygieny a tropickej medicíny (LSHTM) na základe matematického modelu zistili, že do konca storočia môže na následky horúčav zomrieť až 2,3 milióna ľudí. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA.

Najhoršie to bude na juhu

Štúdia uvádza, že v niektorých častiach európskeho kontinentu, ako napríklad v Británii a Írsku, v budúcnosti celková úmrtnosť klesne, keďže ubudnú obete na následky nízkych teplôt.

Vedci však varujú, že nižší počet úmrtí v niektorých častiach Európy bude výrazne prevážený nárastom obetí v ostatných častiach kontinentu, pričom obzvlášť ohrozené sú Stredomorie, stredná Európa a Balkán. Najohrozenejšie európske regióny sú v Španielsku, Taliansku a na Malte.

Aj pri najpozitívnejšom scenári sa bude zomierať

V štúdii vedci pracovali s viacerými scenármi. V najhoršom z nich počítali s verziou, že medzinárodné spoločenstvo vyvinie minimálne úsilie na zvrátenie zmeny klímy a prispôsobenie sa vyšším teplotám. V tomto prípade by do konca storočia mohlo v Európe pre vysoké teploty zomrieť až 2,3 milióna ľudí. Výskumníci však uviedli, že úmrtnosť v celej Európe by sa zvýšila aj pri najpozitívnejšom scenári.

Raquel Nunesová z Lekárskej fakulty Univerzity vo Warwicku v reakcii na štúdiu uviedla, že ukazuje vážne dôsledky pre verejné zdravie.

„Keďže zmena klímy vedie k extrémnejším horúčavám, očakáva sa, že počet úmrtí v dôsledku horúčav sa zvýši, čo bude znamenať ďalší tlak na systémy zdravotnej starostlivosti,“ uviedla. Poukázala na to, že zraniteľné skupiny, ako sú starší ľudia, osoby s chronickými ochoreniami a nízkopríjmové skupiny, budú vystavené najvyššiemu riziku.

Tim Osborn z Východoanglickej univerzity uviedol, že vplyv horúčav by sa mohol výrazne znížiť krokmi, ktoré zvýšia odolnosť ľudí voči extrémnemu počasiu. Tieto snahy by podľa neho boli oveľa úspešnejšie, ak by ľudstvo obmedzilo rozsah klimatických zmien napríklad urýchleným odklonom od fosílnych palív.

Podľa autorov štúdie zverejnenej v časopise Nature Medicine nebude prispôsobenie miest zvyšujúcim sa teplotám stačiť na to, aby sa obmedzili zvýšené zdravotné riziká spôsobené vystavením sa vysokým teplotám. Ak by sa však ľudstvu podarilo klimatickú zmenu zmierniť, mohlo by to odvrátiť až 70 percent úmrtí.