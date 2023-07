Vďaka tomuto triku môžete dať nevyžiadaným volaniam navždy zbohom, už vás nebudú kontaktovať. Stačí, ak spravíte túto vec

Neznáme čísla sa na našich mobilných telefónoch zobrazujú neustále. Často ide o hovory s ponukami, ktoré je niekedy náročné ihneď odmietnuť. Nechcené volania však môžete mať teraz pod kontrolou.

Pracovníci firiem, o ktorých ste nikdy nepočuli, už určite kontaktovali aj vás. Neznáme číslo zo zvedavosti zdvihnete, no siahodlhému monológu s neodolateľnou ponukou sa vyhýba len veľmi ťažko. Už sa však nemusíte nechať zaťažovať, a to vďaka Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a niekoľkým šikovným opatreniam. Stačí, ak svoje číslo zaregistrujte do databázy na stránke nevyziadanevolania.sk a nechcené volania budete mať pod kontrolou.

Či ide o telefonát s marketingovou ponukou spoznáte jednoducho. Ide o čísla začínajúce sa predvoľbou (0)888. Stáva sa, že telemarketéri telefonujú aj z klasických mobilných či pevných čísel, v takomto prípade porušujú zákon. Na volajúceho môžete podať podnet rovnako cez už spomínanú webstránku, alebo emailom na [email protected].

Výnimky

Existuje však aj zopár výnimiek. Ak ste nakupovali niečo cez e-shop a uviedli tam svoje telefónne číslo, môžu vám zavolať s cieľom ponúknuť podobný tovar alebo službu. Rovnako aj váš mobilný operátor vás môže kontaktovať s ponukou vlastných služieb, prezradil riaditeľ odboru štátneho dohľadu elektronických komunikácií Ing. Dušan Mozolu pre Sódu. Aj tieto volania však podľa neho môžete zamietať a volajúci by vás už nemal kontaktovať.