Prečo nejde Facebook, Instagram ani WhatsApp? Gigant zažíva najväčší výpadok za posledných 13 rokov

Dnes, 4. októbra, tesne po 17:30, nastal celosvetový výpadok služieb Facebooku. Okrem samotného Facebooku nefungujú ani ďalšie jeho služby Instagram, Messenger a WhatsApp.

Výpadok platforiem Facebooku sa stal v čase, keď si firma prechádza vážnou krízou po tom, čo informátorka, ktorá bola zdrojom série článkov denníka Wall Street Journal odhaľujúcich vedomosti spoločnosti o vnútornom výskume negatívnych účinkov jej produktov a rozhodnutí, odhalila svoju identitu, píše SITA.

“Sme si vedomí, že niektorí ľudia majú problémy s prihlásením sa do aplikácie Facebook,” vyjadril sa k výpadku sa krátko po šiestej hodine samotný Facebook na sociálnej sieti Twitter. Zároveň však ľudí uistil, že na probléme sa pracuje a bude vyriešený čím skôr.

We’re aware that some people are having trouble accessing Facebook app. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience. — Facebook App (@facebookapp) October 4, 2021



Sociálna sieť však nefunguje už viac ako 5 hodín. Podľa CNBC ide o najväčší výpadok služieb Facebooku od roku 2008. V tom období však mala sociálna sieť len niečo okolo 80 miliónov používateľov a výpadok trval celý deň. Dnes má gigant skoro 3 miliardy užívateľov.

Prečo nejde Facebook, Instagram ani WhatsApp?

Tesne pred 22:00 nášho času sa k problému na Twitteri vyjadril aj hlavný technologický riaditeľ Facebooku, Mike Schroepfer: “Úprimne sa ospravedlňujeme všetkým, ktorých sa v súčasnosti týkajú výpadky služieb založených na Facebooku. Vyskytli sa problémy so sieťou a tímy pracujú čo najrýchlejšie na ich oprave.”

*Sincere* apologies to everyone impacted by outages of Facebook powered services right now. We are experiencing networking issues and teams are working as fast as possible to debug and restore as fast as possible — Mike Schroepfer (@schrep) October 4, 2021



Agentúra Reuters uvádza, že by mohlo ísť o chybu DNS. Nevylučuje sa však ani vnútorný protest či hackerov, no zatiaľ nie sú dostupné žiadne informácie, ktoré by tieto tvrdenia potvrdili.

Denník The Verge píše, že výpadok narušil takmer všetky interné systémy, ktoré zamestnanci používajú na komunikáciu. Niekoľkí zo zamestnancov denníku uviedli, že sa uchýlili ku komunikácii prostredníctvom svojich externých emailových účtov napriek tomu, že majú zakázané prijímať e-maily z externých adries. Zároveň boli inžinieri Facebooku vyslaní do dátových centier spoločnosti, ktoré majú sídlo v USA, aby sa pokúsili problém vyriešiť. Znamená to, že výpadok sa môže ešte viac predĺžiť.

Problémom môže byť DNS ale aj BGP

DNS je skratka od domain name system, niekedy aj domain name server (v slovenčine systém doménových mien). Jeho úlohou je preklad doménových mien do ich IP adries. V skutočnosti sú domény len náhradou za ich IP adresu, pomocou ktorej sa v skutočnosti napájate na server, kde sú váš web, či emaily uložené (wy.sk).

BGP je zas názov dynamického smerovacieho protokolu, ktorý umožňuje routrom automaticky reagovať na zmeny topológie počítačovej siete. Tento protokol je používaný v rámci centrálnych uzlov Internetu, preto ho používajú poskytovatelia pripojenia k internetu (wiki).

Ak by sme sa na to mali pozrieť jednoduchšie, DNS preloží doménovú adresu do IP adresy, a pomocou BGP si operátori tieto vymieňajú informácie o tom, ktoré IP adresy sú aktuálne dostupné a cez ktorého operátora.

Podľa interných informácií došlo pri aplikovaní konfiguračných zmien k problému s oznamovaním IP adries, ktoré používa Facebook pre svoje DNS servery. Problém s BGP potvrdzuje viceprezident spoločnosti Cloudflare, Dane Knecht. Tvrdí, že BGP boli “stiahnuté z internetu.”