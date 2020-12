Vakcína prichádza na Slovensko. Prvú osobu by mali zaočkovať v nedeľu 27. decembra

Slovensko by malo začať s vakcinovaním proti novému koronavírusu v nedeľu (27. 12.). Pre TASR to povedala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová, pričom poznamenala, že ide o predpoklad.

Očkovacia látka by na Slovensko mala prísť deň predtým, čiže v sobotu 26. decembra. Ministerstvo zdravotníctva nechcelo prezradiť, kto bude prvou zaočkovanou osobou, ani kde sa bude očkovanie po prvý raz realizovať. “O ďalších podrobnostiach budeme v predstihu informovať,” doplnila Eliášová.

Kto dostane prvú vakcínu?

Epidemiológ Pavol Jarčuška však ešte v piatok (18.12.) komentoval, že prvý očkovaný na Slovensku má patriť medzi rizikové osoby a počas svojho života spravil pre spoločnosť veľa.

Podľa informácií štátnej tajomníčky MZ SR Jany Ježíkovej by na začiatok na Slovensko malo prísť 10 000 kusov vakcíny, ktorá sa bude očkovať v dvoch dávkach. Celkovo má Slovensko nakontrahovaných 18 miliónov vakcín. Preočkovať by sa malo 3,3 milióna obyvateľov.

V prvej vlne by mali byť zdravotníci, zamestnanci domovov sociálnych služieb (DSS) či pracovníci kritickej infraštruktúry. V druhej vlne by mali byť očkovaní klienti DSS, pacienti nad 65 rokov či chronicky chorí. Tretia vlna očkovania by sa mala dotknúť populácie s vysokým rizikom šírenia ochorenia a v štvrtej vlne pôjde o obyvateľov Slovenska nad 18 rokov.

Vakcína bude dodávaná do septembra 2021

Európska komisia (EK)v pondelok spresnila, že na základe kladného stanoviska Európskej agentúry pre lieky (EMA) overila všetky prvky podporujúce povolenie uviesť na trh prvú účinnú vakcínu proti COVID-19 a poskytnutie licencie pre spoločnosti Pfizer / BioNTech konzultovala s členskými štátmi EÚ.

Komisia overila, či sú všetky potrebné prvky – vedecké odôvodnenia, informácie o výrobku, informačný materiál pre zdravotníckych pracovníkov, označovanie, povinnosti držiteľov licencie, podmienky použitia pre spotrebiteľov a podobne – jasné, zrozumiteľné a spoľahlivé.

Podľa tlačovej správy EK členské štáty EÚ v spolupráci s výrobcom vakcíny už spolupracujú na dodaní prvých dávok, ktoré by mali prevziať v sobotu 26. decembra. Proces očkovania sa začne v dňoch 27. – 28. – 29. decembra vo všetkých krajinách EÚ súčasne, pričom každá členská krajina dostane počet dávok v pomere k počtu obyvateľstva.

Ďalšie dodávky budú pokračovať ešte v priebehu decembra a potom stabilne každý týždeň počas nasledujúcich mesiacov roku 2021. Distribúcia 200 miliónov dávok vakcíny s názvom Comirnaty sa má ukončiť do septembra 2021. Komisia a členské štáty EÚ však pripravujú dohodu o dodaní ďalších 100 miliónov dávok tejto očkovacej látky.