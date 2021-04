Vakcína od Pfizeru je účinná aj proti indickej mutácii koronavírusu, povedal šéf BioNTechu

Riaditeľ a spoluzakladateľ nemeckej spoločnosti BioNTech Ugur Šahin v stredu vyjadril presvedčenie, že vakcína proti koronavírusu, ktorú BioNTech vyvinul spolu s americkou farmaceutickou firmou Pfizer, je účinná i proti indickému variantu vírusu. Informovala o tom agentúra AFP.

Indická mutácia nového koronavírusu nebola na území Slovenska zatiaľ laboratórne potvrdená. Uviedol to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR na sociálnej sieti. Na základe dostupných informácií je podľa ÚVZ nepravdepodobné, že by mutácie v indickom variante spôsobili, že vakcíny proti COVID-19 budú neúčinné. V posledných dňoch sa o tomto variante hovorí aj vo viacerých európskych krajinách, napríklad v Belgicku, Švajčiarsku, Grécku či Taliansku. Zachytili ho už v 17 krajinách, dokonca už aj v Českej republike.

“Indický variant ešte stále testujeme, avšak má rovnaké mutácie, aké sme už testovali a voči ktorým naša vakcína zaberá,” povedal Šahin s tým, že si je istý jej účinnosťou aj v tomto ohľade. India čelí prudkému nárastu prípadov nákazy a úmrtí a narastajú obavy, že tzv. indický variant nového koronavírusu B.1.617 môže viesť k vážnej zdravotnej katastrofe.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v noci na stredu informovala, že indický variant koronavírusu bol zistený vo viac ako 1200 genómových sekvenciách v najmenej 17 krajinách sveta. WHO však tento variant zatiaľ neklasifikovala ako znepokojujúci – čo by znamenalo, že je nebezpečnejší alebo nákazlivejší než pôvodný vírus -, ale len ako “hodný pozornosti”.

Očkovacia látka od konzorcia Pfizer/BioNTech bola prvou, ktorá na Západe získala autorizáciu regulačných úradov, a odvtedy ju nasadili na použitie v desiatkach krajín na celom svete. Šahin vzhľadom na proces schvaľovania tejto vakcíny v Číne uviedol, že súhlas na použitie je “veľmi možný v júli”. Dodal, že “sme takmer na konci so všetkými otázkami”.