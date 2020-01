V USA prišli na svet dvojičky, narodili sa v inom desaťročí

V americkom štáte Indiana sa narodili dvojičky, no každé z nich prišlo na svet v inom desaťročí. Joslyn a Jaxon Tello sa mali narodiť 19. februára. Dawn Gilliam však 31. decembra 2019 o 23:37 tamojšieho času porodila Joslyn, ktorá mala po narodení hmotnosť 2126 gramov.

Presne o 30 minút neskôr prišiel na svet aj jej brat Jaxon s hmotnosťou 2012 gramov, ktorý má v rodnom liste zapísaný dátum narodenia 1. januára 2020.

Rodičia detí Dawn Gilliam a Jason Tello z Pendletonu uviedli, že sú z potomkov nadšení. „Predtým sme sa rozprávali o tom, že by bolo skvelé, ak by sa narodili každé v iný deň. No prekvapenie je oveľa väčšie, keďže prišli na svet každé v iný deň aj rok. Je to naozaj veľmi zaujímavé a stále sme tak trocha bez slov,“ vyjadrili sa.