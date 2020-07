V topánke 6-ročného chlapca z Česka, ktorý zomrel v koncentračnom tábore sa našiel ručne písaný odkaz

Napriek tomu sa však neustále darí nachádzať nové artefakty z týchto čias. Jedným z nich je rukou písaný odkaz v topánke 6-ročného chlapca, ktorý bol do koncentračného tábora prevezený so svojou matkou. Ani jeden z nich neprežil.

Topánky patrili 6-ročnému Amosovi z Česka

Topánky patrili 6-ročnému chlapcovi z Česka menom Amos Steinberg, informuje múzeum v koncentračnom tábore Auschwitz vo svojej tlačovej správe. Ten bol v roku 1944 prevezený do koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau spolu so svojou matkou, ani jeden z nich však neprežil. Rukou písaný odkaz, ktorý sa v topánke našiel, obsahoval informácie o chlapcovi, jeho meno, spôsob prepravy do tábora, ako aj registračné číslo oboch.

Odkaz v topánke sa podarilo objaviť počas renovácií prebiehajúcich v Bloku 17, ktorý patril k hlavným budovám koncentračného tábora. Podľa dokumentov o Amosovi a jeho matke, ku ktorým sa odborníci dopátrali, boli matka so synom do koncentračného tábora prevezení naraz a obaja pravdepodobne zahynuli v plynovej komore. Odhaduje sa, že práve matka odkaz napísala a schovala ho do chlapcovej topánky.

V Auschwitze bolo v priebehu rokov zavraždených viac ako milión mužov, žien, ale aj detí. Amosov osud bol pravdepodobne spečatený 10. augusta v roku 1942 v Terezíne, kde bol prvýkrát uväznený. Amosov otec s nimi v Auschwitze v čase ich smrti nebol, v roku 1944 bol prevezený do Dachau. O smrti svojho syna a manželky sa dozvedel až po oslobodení z Kauferingu, ktorý bol súčasťou Dachau.

Amosov odkaz nie je ani zďaleka jediný

Amos Steinberg nebol jediný, kto si v topánke niesol odkaz, objavili sa aj mená Ackermann, Brávermann a Beinhorn. Našli sa aj ďalšie topánky s rôznymi dokumentmi či rukou písanými poznámkami. Niektoré z nich boli písané v maďarčine. Odhaduje sa, že topánky patrili maďarským Židom transportovaným z Budapešti či z Mukačeva v roku 1944. Iné topánky zas boli vyplnené novinami, tie však pravdepodobne slúžili ako izolácia, aby bolo v topánkach o niečo teplejšie. Väčšina nájdených nálezov sa zachovala v mimoriadne dobrom stave, a to napriek tomu, že niektoré z nich pochádzajú z rokov 1941 a 1942.

Topánky a nájdené dokumenty budú podrobené ďalšej analýze. Odborníci sa zatiaľ pokúšajú dopátrať k ďalším menám a k tomu, aký osud ich postihol. V roku 2019 sa podaril podobný objav, po 70 rokoch sa v bankovom trezore v New Yorku podarilo nájsť tajný denník teenagerky Renie Spiegelovej, informuje portál All That’s Interesting. Denník by mal byť čoskoro publikovaný. Neďaleko jedného z poľských hradov (Nowy Sącz), ktorý bol kedysi okupovaný nacistami sa zas podarilo objaviť množstvo ukrytého striebra, píše portál FoxNews. Predmety z čias druhej svetovej vojny, ktoré sa darí objavovať aj po desiatkach rokov, sú pripomienkou toho, že obludnosť takých rozmerov sa nesmie už nikdy zopakovať.