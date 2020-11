V tejto indickej škole robia veci inak. Deti platia za školu nazbieraným plastovým odpadom

Táto indická škola však dokázala, že kde je vôľa, tam sa nájde aj cesta. Deti platia svoje školné vo forme pozbieraného plastového odpadu.

Deti pracovali v kameňolome, na vzdelanie neboli peniaze

Kedysi sa v tomto indickom meste plastový odpad spaľoval, v súčasnosti však plasty nahradili školné. Každé ráno sa deti v dedine Assam’s Pamohi vyberú do školy s igelitovou taškou v ruke, píše portál The Guardian. Výmenou za pozbieraný plastový odpad sa môžu vzdelávať v škole s názvom Akshar School. Jej zakladateľmi sú Mazin Mukhtar a jeho manželka Parmita Sarma. Muzin prišiel do Indie z Ameriky ešte v roku 2013 a na projekte začal spolu s Parmitou pracovať o tri roky neskôr.

Deti takýmto spôsobom vo významnej miere prispievajú k ochrane životného prostredia. Keď bol plastový odpad na dennej báze spaľovaný, dedinou sa šírili toxické výpary a obyvateľom sa dýchalo čoraz horšie. Bol to hazard nielen pre životné prostredie, ale aj pre zdravie obyvateľov. Miestne deti predtým bežne pracovali v kameňolome, pričom denne si zarobili len niečo okolo troch dolárov (2,52 Eur). Len málo rodičov však bolo ochotných poslať deti do školy, keď sa v domácnosti zíde každá minca.

Učia sa nielen teóriu, ale aj praktické zručnosti

Mazinov a Parmitin plán bol jasný, nebolo to však jednoduché. Keď požiadali rodičov, aby poslali deti do školy s plastovým odpadom, ktorý doma nazbierali, takmer všetci to odmietli. Potom však manželia prišli s myšlienkou, že školu spoplatnia. Rodičia si mohli zvoliť, či školné zaplatia v peňažnej forme ale v podobe nazbieraného plastového odpadu. Tento nápad rodičov zaujal a namiesto spaľovania odpadu tak plasty nechávajú svojim deťom, aby ich mohli odniesť do školy.

Okrem toho, že majú žiaci teoretické vyučovanie, učia sa aj množstvo praktických vecí. Učia sa napríklad, ako namontovať solárny panel, venujú sa tesárskemu remeslu či elektronike. Spočiatku školu navštevovalo len 20 študentov, dnes sem však chodia desiatky študentov vo veku od 4 do 15 rokov. Manželia museli dokonca vytvoriť čakaciu listinu, na ktorú sa záujemcovia zapisujú.

Počas pandémie pomáhali miestnym obyvateľom

Žiaci sa takýmto spôsobom učia zodpovednosti, vedia, do akej miery je dôležité chrániť životné prostredie. Plasty, ktoré žiaci do školy prinesú, sa využívajú na výrobu ekologických tehál, z ktorých sa stavajú domy. Okrem toho, deti už viac nemusia pracovať v kameňolome. Ako píše portál Akshar Foundation, starší žiaci učia tých mladších, za čo dostanú špeciálne lístky. Tie môžu vymeniť v miestnom obchode za hračky, jedlo či oblečenie. Postupom času sa „plat“ študentov zvyšuje.

Študenti v štúdiu pokračujú aj počas pandémie, vzdelávajú sa však vonku. Okrem toho, z mnohých študentov sa počas pandémie stali takpovediac sociálni pracovníci. Zisťovali, čo potrebujú miestni obyvatelia najviac a doručovali im napríklad potravinové baličky. Počas pandémie tak pomohli najmenej 15 000 ľuďom. Mazin a Parmita sa v súčasnosti snažia o to, aby bol ich vzdelávací program rozbehnutý aj na piatich ďalších školách.