V stredu pribudlo 3 391 pozitívnych PCR testov, covidu podľahlo 41 ľudí. Omikron môže byť miernejší než delta

Na Slovensku v stredu (22.12.) pribudlo 3 391 prípadov nákazy novým koronavírusom, spravilo sa 13 531 testov. Celkovo tak evidujeme 819 493 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk.

Počet hospitalizovaných sa znížil o 34, v nemocniciach je 2 803 pacientov. Počet obetí koronavírusu s pozitívnym testom je 16 239, pribudlo 41 obetí. Za uplynulý deň dostalo prvú dávku vakcíny 2 858 Slovákov.

Správu budeme aktualizovať

Riziko hospitalizácie pri omikrone môže byť až o 2 tretiny nižšie

Nový variant koronavírusu omikron môže byť skutočne miernejší ako delta. Naznačujú to dve nové štúdie, ktoré uskutočnili britskí vedci. Experti z Imperial College London v Anglicku skúmali riziká hospitalizácie v prípade nákazy variantom omikron. Zistili, že ľudia infikovaní týmto variantom majú asi o 20 % nižšiu pravdepodobnosť, že budú musieť ísť do nemocnice, ako tí, ktorí sú nakazení delta variantom, a zároveň o 40 % menšiu pravdepodobnosť, že budú hospitalizovaní na jednu alebo viac nocí.

Táto analýza vychádzala zo všetkých prípadov ochorenia COVID-19, ktoré v prvej polovici decembra zachytili PCR testy v Anglicku. Bolo to dovedna 56-tisíc prípadov variantu omikron a 269-tisíc prípadov variantu delta.

Ďalšia samostatná štúdia vedcov z University of Edinburgh a ďalších odborníkov zo Škótska zasa naznačuje, že riziko hospitalizácie bolo o dve tretiny menšie pri omikrone ako pri delte. Táto štúdia však poukázala na to, že takmer 24-tisíc prípadov variantu omikron v Škótsku bolo prevažne medzi mladšími dospelými od 20 do 39 rokov. U mladších ľudí je omnoho menej pravdepodobné, že sa u nich vyvinie závažný priebeh ochorenia COVID-19.

Aj údaje z Juhoafrickej republiky (JAR), kde tento variant prvý raz identifikovali, naznačujú, že omikron by mohol byť miernejší. Salim Abdool Karim, klinický epidemiológ infekčných chorôb v JAR, začiatkom tohto týždňa povedal, že počet hospitalizovaných bol v prípade variantu omikron omnoho nižší ako pri delte.

Vedci však zdôrazňujú, že je potrebné brať do úvahy i skutočnosť, že omikron sa šíri oveľa rýchlejšie ako delta a obrovské množstvo infekcií tak stále môže prevalcovať nemocnice.