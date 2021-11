V sobotu odhalili PCR testy 5 338 pozitívnych, pribudlo 454 hospitalizovaných. Do Vianoc situácia lepšia nebude

Na Slovensku pribudlo v sobotu (5.11.) 5 338 prípadov nákazy novým koronavírusom, spravilo sa 16 826 PCR testov. Celkovo tak evidujeme 518 635 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk.

Počet hospitalizovaných sa zvýšil o 454, v nemocniciach je 2 505 pacientov. Počet obetí koronavírusu s pozitívnym testom je 13 229, pribudlo 24 obetí. Zvýšil sa aj počet zaočkovaných osôb o 877, momentálne ich je 2 519 511.

Situácia sa zhoršuje aj vo svete. Ukrajina zaznamenala rekordné úmrtia, rekord padol aj v Rusku. Rakúsko už nebude povoľovať vstup do prevádzok bez COVID passu, Holandsko znovu zaviedlo povinnosť rúšok v obchodoch a iných verejných priestoroch, počet úmrtí v Česku presiahol 31-tisíc.

Pandemická situácia na Slovensku do Vianoc lepšia nebude

Pandemická situácia na Slovensku sa do Vianoc určite nezlepší. Skonštatoval to riaditeľ Inštitútu zdravotných analýz Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Matej Mišík s tým, že sa zhoršuje rýchlejšie, ako to pôvodne očakávali odborníci.

Upozornil, že niektoré nemocnice už teraz dosahujú svoje maximá. “To sme len v novembri. Minulý rok boli tieto maximá dosahované vo februári až marci,” doplnil Mišík.

Ako sa bude na Slovensku ďalej pandémia vyvíjať, podľa neho závisí od toho, koľko opatrení a ako štát prijme. Taktiež od zrýchlenia očkovania proti ochoreniu COVID-19.

Predpokladá však, že v najbližších týždňoch bude nárast pozitívnych prípadov na ochorenie COVID-19 pokračovať. “Vieme určite, že pacienti prichádzajú do nemocníc s oneskorením, po teste. Aj keď uvidíme pokles v počte prípadov, ešte niekoľko týždňov bude rásť počet hospitalizovaných pacientov,” uviedol Mišík.