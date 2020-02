V roku 2020 môže byť každý váš deň až o 20 minút dlhší. Toto je spôsob, ako to dosiahnete

Január je za nami a s ním skončili možno aj všetky naše predsavzatia a veľké očakávania, ktoré sme na začiatku roka 2020 mali. Vedeli ste však, že v roku 2020 bude každý deň o 20 minút dlhší? K tomu sa ale ešte dostaneme.

Najlepšia výhovorka, s ktorou sa vždy veľmi dobre uistíme, že sa niečo jednoducho nedá je: „Nemám čas.“ Žijeme v dobe, kedy sú najmä mladí ľudia vyťažení. Takmer každý náš deň vyzerá rovnako. Ráno vstávame do práce, kde trávime väčšinu dňa. Pokiaľ je náš deň náročnejší, prichádzame najmä v zimných mesiacoch až za tmy. Doma nás opäť čaká starostlivosť, či už o mladú rodinu, domáceho miláčika alebo zdravý jedálniček. Ak nám ostane trochu času, trávime ho najradšej už len s knihou v ruke alebo pri dobrom seriáli.

Tí aktívnejší ešte stihnú aspoň prechádzku z práce domov alebo skupinové cvičenie párkrát do týždňa. Tí menej športovo založení si zacvičia doma s videom alebo s aplikáciou precvičujú jógu, ktorá je zároveň relax pre telo aj dušu. Kde však zobrať potrebnú energiu? Samozrejme, základ je pestrá strava, dostatok pohybu a čistá myseľ. To znie, ako keby ste mali byť skôr robot a nie človek.

Ako získať 20 minút navyše?

Ak chcete každý deň získať svojich 20 minút času, zdravá tyčinka TWENTY je dokonalým spojením chuti, zásad zdravého životného štýlu aj dostatku energie, ktorú vám poskytne. Tým, že budete mať viac energie a budete aktívnejší, využijete svojich 20 minút oveľa lepšie a efektívnejšie ako obvykle.

Ak si dávate pozor na príjem bielkovín, táto tyčinka obsahuje až 20 gramov, takže vo vašom jedálničku si hrdo zaslúži svoje miesto. Ak sa navyše snažíte zhodiť nejaké kilogramy alebo centimetre z bokov, zvýšený prísun bielkovín, alebo teda proteínov, je kľúčový. Vďaka proteínom získa vaše telo potrebnú energiu na nejaký výkon, či už športový alebo pracovný. Zároveň sú stavebným materiálom pre tvorbu svalov. Tyčinky neobsahujú pridaný cukor a sú v dvoch najobľúbenejších príchutiach – čučoriedka a biela čokoláda alebo klasická čokoláda s karamelom.

Čo všetko sa dá stihnúť za 20 minút?

Za 20 minút, ktoré vďaka tyčinkám TWENTY dostanete navyše, toho môžete stihnúť naozaj veľa. 20 minút je napríklad čas, za ktorý prídete pešo domov namiesto toho, aby ste sa odviezli 3 zastávky autobusom.

Cvičenie na doma

Jednoduché a efektívne cviky môžete odcvičiť aj doma a nebudete nutne potrebovať činky ani gumičky, či iné pomôcky. Za 20 minút sa dajú precvičiť všetky partie od nôh, zadku, cez brušné svaly a ruky. Ideálne je vybrať si 5 cvikov, ktoré zopakujete napríklad v troch sériách. Verte či nie, po 20 minútach budete aj radi, že už máte odcvičené. Niektoré cviky sú náročnejšie a nahradia vám aj kardio v posilňovni.

Tento cvik je účinný, pokiaľ sa chcete zamerať na dolné partie. Drep s výskokom je potrebné robiť nasledovne: Postavte sa a nohy dajte na šírku ramien. Pomaly sa cez kolená znižujte do drepu, pokojne choďte čo najnižšie a rukami si pomôžte do výskoku. Nezabudnite, že chrbát musí byť pri drepe vystretý. Urobte aspoň 20-30 opakovaní v troch sériách.

Variant B je o niečo jednoduchší a sú ním sumo drepy. Nohy dáme od seba oveľa viac ako je šírka ramien a dávame pozor na to, aby sme kolená smerovali smerom do vonkajšej strany. Opakovania môžu byť rovnaké. Klasické drepy môžete obohatiť napríklad o to, že keď pôjdete smerom hore, buď jednu nohu vykopnete alebo ju môžete v kolene ohnúť a koleno ťahať čo najvyššie.

Na brucho je ideálny plank a brušáky, ktoré môžete takisto rôzne obmieňať. Ak chcete viac kardia, môžete skákať na švihadle, prípadne len skúsiť vysoký skipping alebo v planku na celých rukách priťahovať kolená k hrudníku. Ak chcete posilňovať ruky a chcete závažie, no investovať do činiek sa vám vidí zbytočné, napustite si pol litrové fľaše vodou, čo je výborná alternatíva.

Metóda niksen zaberie len 20 minút

V dnešnej uponáhľanej dobe sa každý za niečím ženie. Chceme všetko stihnúť, chceme byť aktívni a využívať náš čas efektívne. Metóda niksen, s ktorou prišli Holanďania, pomáha zvládať stres a vyhnúť sa vyhoreniu, prípadne sa z neho vyliečiť. Niksen sa dá preložiť ako leňošenie, no tento pojem si netreba zamieňať s lenivosťou. Je to štýl, kedy sa jednoducho musíte vysporiadať s ruchom okolo vás a stopnete všetky úlohy a ciele. Proste prerušíte celý cyklus udalostí okolo vás. Úspechom je relax, bez ktorého nemôžete dosiahnuť požadovaný výsledok vo vašich cieľoch.

Stres tak zvládnete tým, že nebudete robiť vôbec nič. Jednoducho sedíte a pozeráte sa z okna, počúvate hudbu alebo čítate úryvok z obľúbenej knihy. Výborná je napríklad aj poézia, nad ktorou sa aj zamýšľate. Túto filozofiu by ste mali praktizovať 20 minút denne. Podľa štúdie môže mať takéto ničnerobenie dokonca veľmi dobrý vplyv na kreativitu.

Ak nechcete svojich 20 minút využiť na cvičenie ani holandský zázrak niksen, venujte sa svojej rodine a priateľom, ktorých máte, no najmä sa venujte sebe. Spravte si masku, dajte si kúpeľ alebo si uvarte obľúbené jedlo, prípadne sa zastavte v obľúbenom obchode a potešte sa, ak ste si už dlho nič pekné nekúpili. Čas investovaný do tzv. self care je dôležitý, no zabúdať netreba ani na najbližších. 20-minútový rozhovor venovaný osobe, na ktorej vám záleží, je niekedy viac ako dvojhodinové mlčanie v kine na spoločnom rande.

