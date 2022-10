V rebríčku sa ocitli aj Jonah Hill či Julia Roberts. Neuhádnete, ktorý hollywoodsky herec nadáva vo filmoch najviac

Ak sa z času na čas vo filme objaví nadávka, zvyčajne sa nad tým príliš nepozastavujeme. Jeden z hollywoodskych hercov však v ikonickej trilógii použil skutočne extrémne množstvo pejoratívnych slov.

Kráľ vulgarizmov

Ako informuje portál Mail Online, Al Pacino si neraz vo filmoch zahral mafiána (napríklad v ikonickej trilógii Krstný otec). A súčasťou jeho slovníka bolo aj množstvo vulgarizmov. Aj vďaka tomu si vyslúžil zvláštny titul hollywoodskeho herca, ktorý vo filmoch nadáva najviac.

Tri z najčastejšie sa vyskytujúcich nadávok vyslovil 295-krát. Okrem Krstného otca sa množstvo vulgarizmov objavilo aj vo filme Donnie Brasco z roku 1997. „Kráľom“ vulgarizmov je aj herec Joe Pesci. Vo filme Casino použil istú nadávku až 241-krát. Celkovo vo všetkých filmoch, ktoré sa do prieskumu dostali (bolo ich 3 000), si na obrazovke zanadával 272-krát.

V Top 25 je len jediná žena

V rebríčku Top 25 najviac nadávajúcich hercov sa ocitla len jediná žena, a to Julia Roberts. Celkovo vyslovila vo filmoch vulgarizmus 63-krát, najviac nadávala vo filme Erin Brockovich. Tretiu priečku obsadil Jason Mewes s 263 vulgarizmami, pričom 190 z nich vyslovil v komédii z roku 2001 Jay a mlčanlivý Bob vracajú úder (Jay and Silent Bob Strike Back).

S 238 vulgarizmami obsadil štvrtú priečku herec Jonah Hill. Ten stvárnil jednu z postáv vo filme Vlk z Wallstreet (The Wolf of Wall Street), pričom práve tento počin láme rekordy v množstve vulgarizmov. Celkovo sa ich v ňom vyskytlo 687, to je v priemere 3,81 vulgarizmov za minútu.