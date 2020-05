V Reale Madrid hral len jediný Slovák: Na majstrovstvá skoro priviedol neexistujúci štát, tragicky spadol z vodopádu

Aj Slovensko napriek tomu, že má len niečo cez 5 miliónov obyvateľov dokáže vychovať športovcov svetových rozmerov. Zažili sme éru hokejových hviezd v zámorskej NHL, posledné roky sa darí skôr futbalistom v najrôznejších európskych súťažiach a dokonca sme mali zastúpenie aj v NBA. Urobiť športovú kariéru v zahraničí však kedysi nebolo také ľahké a bežné ako dnes. O to väčšou legendou je Peter Dubovský, jediný slovenský futbalista, ktorý kedy obliekal dres slávneho Realu Madrid.

Slovensko, v širšom zmysle Československo, vychovávalo v druhej polovici 20. storočia vynikajúcich športovcov. Na svetových šampionátoch tak potom nielenže iným krajinám konkurovali, ale dokonca medzi nimi vyčnievali hokejisti, futbalisti aj mnohí individuálni atléti. Svet však rozdeľovala železná opona, osobný rast a kariéra tak bola obmedzená spravidla na domáce súťaže. Po Nežnej revolúcii začína byť však o slovenských (i českých) športovcov veľký záujem. V tom čase Peter Dubovský po prvýkrát nastupuje v drese Slovanu Bratislava. O pár rokov zažije debut v Reale Madrid, aby toho nebolo málo, rovno proti Barcelone.

Slovan povstal z popola

Peter Dubovský sa narodil v roku 1972 v Bratislave. Do Slovanu Bratislava sa dostal ako 14-ročný, z dorasteneckej kategórie sa do A-mužstva dostal keď mal 17. V česko-slovenskom futbale to bolo vtedy pomerne jednoduché. Federatívnej lige vládli české kluby, vlastne skôr pražské na čele so Spartou.

Ligový titul získal slovenský tím naposledy v roku 1975 a bol to práve Slovan. Práve v tom roku sa ukončilo obdobie nadvlády slovenského futbalu, keď si necelé desaťročie posúvali ligový titul bratislavský Slovan a Spartak Trnava. V roku 1989, keď v drese belasých debutoval Dubovský, bola ale situácia iná. Slovan sa po niekoľkoročnej pauze vrátil do najvyššej súťaže, potom ako z nej v roku 1985 po 50 rokoch vypadol. Klub žil nádejou na opätovný reštart a pomohol mu práve Dubovský.

Dubovský debutoval ešte ako mladistvý v Slovane v roku 1989 a belasí skončili po návrate do najvyššej súťaže na 5. mieste. V ďalšom ročníku však už boli druhí, za Spartou Praha zaostali len o jediný bod. A potom to prišlo. Ďalší rok už titul patril bratislavskému Slovanu. Z 30 zápasov prehrali len dva a na čelo tabuľky sa o tri body pred pražskou Spartou postavili celkom zaslúžene. Slovan mal v tom čase mnoho skvelých hráčov a úspech tímu nebol len dôsledkom Dubovského talentu. Podotknúť však treba, že zo 60 golóv, ktoré dal v tej sezóne Slovan súperom, strelil Peter Dubovský 27.

Záujem veľkoklubov

Rok 1993 bol v Dubovského kariére zlomový a to hneď v niekoľkých aspektoch. V domácej lige nastrieľal 24 gólov a stal sa najlepším strelcom, hoci Slovan už titul neobhájil. Vyhlásený bol aj za najlepšieho slovenského futbalistu. O talentovaného ofenzívneho stredopoliara začali mať záujem aj európske veľkokluby. Hovorilo sa o Ajax Amsterdam aj Real Madrid.

Hľadačov talentov z „bieleho baletu“ Dubovský oslovil už v roku 1991, kedy sa Slovan s Realom Madrid stretol v prvom kole európskej ligy UEFA. Doma Slovan prehral 1:2, gól Realu vtedy strelil práve Dubovský. A možno funkcionárov madridského Realu presvedčil ten pamätný kvalifikačný zápas, ktorý sa považuje za Dubovského životný výkon.

Legendárny hattrick

V kvalifikačnom česko-slovenskom drese nastúpil Dubovský po prvýkrát v roku 1991 ako 19-ročný, zhodou náhod proti Španielom. Najpamätnejším Dubovského zápasom bol ten z roku 1993 proti Rumunsku. Hralo sa v Košiciach a hralo sa o veľa. Česko-Slovensko v kvalifikácii stále bojovalo o postup na majstrovstvá sveta, ktoré sa konali nasledujúci rok v USA. Stav bol nerozhodný 2:2, potom však Dubovský strelil hattrick a nádej opäť žila. Zhasla až v novembri, keď československá futbalová reprezentácia prehrala v Belgicku. Svet tak prišiel o unikátny moment. Na majstrovstvách sveta mohla hrať spoločne reprezentácia v tom čase už neexistujúceho štátu.

Z Bratislavy do Madridu

Či už v Madride oslovili výsledky v domácej lige alebo na medzinárodnej úrovni, v roku 1993 prestúpil Dubovský za 4 milióny eur do kráľovského Realu. V drese bieleho baletu bratislavský rodák debutoval proti ďalšiemu veľkoklubu. Barcelonu Real Madrid vtedy zdolal vysoko 5:0. Dubovský sa v Reale zozačiatku dostával aj do základnej zostavy, postupne ho z nej však spoluhráči vytlačili. Nie že by nemal talent, jednoducho nebol dosť drzý a priebojný, aby sa v klube takýchto rozmerov dokázal presadiť. Jeho miesto nakoniec v základnej zostave získal vtedy ešte mladučký, no dnes legendárny Raúl Gonzáles. V Reale Madrid strávil Dubovský dva roky, nastúpil v 31 zápasoch, v ktorých strelil dva góly. Po ňom si už žiadny Slovák dres bieleho baletu neobliekol.

Nedotknuteľná 10-tka

Z Realu Madrid Dubovský odišiel predčasne. Päťročnú zmluvu nedokončil, prestúpil do Realu Oviedo, kde si konečne prišiel na svoje. Stal sa základným pilierom zostavy a rovnaké postavenie si postupne vybudoval aj v slovenskej reprezentácii. V La Lige strávil v severošpanielskom Oviedo 5 rokov až do tragickej smrti v roku 2000. Počas dovolenky v Thajsku Peter Dubovský pri fotografovaní spadol z viac ako 10 metrov vysokého útesu vodopádu. Zraneniam v nemocnici podľahol.

Slovensko prišlo o skvelého futbalistu 90. rokov mimoriadne tragickým spôsobom. Číslo 10, ktoré Peter Dubovský obliekal v bratislavskom Slovane bolo ešte niekoľko rokov po jeho smrti nedotknuteľné. Úctu na pamiatku skvelého stredopoliara vzdali aj fanúšikovia španielskeho Ovieda, potom ako útočník Oli zamával Dubovského dresom na rozlúčku smerom k tribúnam.