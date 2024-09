V ponuke je priestranný dom na krásnom ostrove za smiešnych 12 eur: Má to však jeden obrovský háčik

Dom má priestory ideálne pre menšiu rodinu. Je súčasťou veľkého dvojdomu, pričom v jeho vnútri nájdete dve spálne a jednu kúpeľňu. O ponuke napísal portál LADBible.

Článok pokračuje pod videom ↓

Pozemok sa nachádza v blízkosti Leeson Road na ostrove Wight pri južnom pobreží Anglicka. Mestečko Ventnor je zároveň miestom, ktoré podľa portálu Visit Isle of Wight popísal Charles Dickens pri návšteve ako „najkrajšie miesto, ktoré som kedy v živote videl, či už doma, alebo v cudzine.“

V aukcii na portáli First For Auctions je počiatočná cena predajcu 10 libier, alebo len približne 11,85 eura.

Neuveriteľná ponuka začne okamžite dávať zmysel

Je tu však jeden veľký problém – celá nehnuteľnosť sa nachádza hneď vedľa oblasti, ktorá nedávno utrpela zosuv pôdy.

V decembri sa pri lokalite malo zrútiť približne 16 hektárov pôdy. Podľa portálu BBC to viedlo k uzavretiu cesty Leeson Road – jednej z hlavných ciest na ostrove, ktorá prepája Ventnor so Shanklinom, a to na celých sedem mesiacov.

Následkom toho boli obyvatelia z približne 20 nehnuteľností v oblasti donútení domy opustiť. Malý počet z nich sa do dnešného dňa nevie vrátiť.

Predajca tvrdí, že samotná budova a lokalita, v ktorej sa nachádza, utrpela len „menšie stavebné poškodenia“.

„Zámerom Island Roads (spoločnosti, ktorá sa venuje konštrukcii ciest, poz. redaktora) a rady ostrova Wight zostáva, znovu otvoriť Leeson Road hneď, ako to bude bezpečné,“ informuje predajca v ponuke.

Ako ďalej uvádza, „interné obhliadky domu nebudú možné“, pričom si nehnuteľnosť neprezreli ani dražobníci.

Pokiaľ máte po dočítaní článku o zaujímavú nehnuteľnosť záujem, online aukcia sa uskutoční 27. septembra.