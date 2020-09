V nemocniciach leží rekordný počet pacientov. Česká republika chce sprísňovať ďalšie opatrenia

Česko zaznamenalo v nedeľu 985 nových prípadov nákazy koronavírusom, vyplýva z údajov tamojšieho ministerstva zdravotníctva zverejnených v noci na pondelok.

V priebehu soboty potvrdili v ČR infekciu 2046 pacientom. V piatok evidovali v krajine 2111 prípadov po štvrtkovom rekordnom počte 3130 novoinfikovaných. Celkovo Česko potvrdilo 49 290 prípadov nákazy a 503 súvisiacich úmrtí. V nedeľu pribudla jedna obeť pandémie. Aktuálny počet nakazených dosiahol 24 032, vyliečilo sa dosiaľ 24 755 ľudí.

V nemocniciach leží 516 ľudí, čo je o 36 viac než v piatok. Z nich je 94 na umelej pľúcnej ventilácii alebo podpore životných funkcií. To je násobne viac než pred mesiacom. Podobný počet vážne chorých pacientov malo Česko naposledy v apríli, všíma si spravodajská stránka tn.nova.cz.

V nedeľu večer rokovala o aktuálnej situácii bezpečnostná rada hlavného mesta Praha, ktoré patrí k najviac zasiahnutým oblastiam. Primátor Zdeněk Hřib povedal, že situácia je vážna. Česko má denne 30 pozitívnych prípadov na 100 000 obyvateľov, čo je viac než na jar v Taliansku alebo USA, napísal server Novinky.cz.

Praha je na tzv. semafore jediným regiónom ČR, ktorý je červený, čo znamená narastajúci komunitný prenos, pri ktorom sa u veľkej časti nákaz už nedarí zistiť ich pôvodcov. V hlavnom meste bude od pondelka okrem opatrení účinných v celom Česku platiť aj povinnosť nosiť rúška na vonkajších organizovaných akciách.

Nové opatrenia

Český premiér Andrej Babiš avizoval, že v pondelok večer vystúpi v televízii s prejavom. “Zajtra večer vám chcem povedať niečo dôležité a poviem to v televízii,” uviedol Babiš v nedeľu večer vo videoodkaze na sociálnej sieti. Ľudí požiadal, aby jeho vystúpenie sledovali. Podľa Noviniek sa bude zrejme týkať epidémie a opatrení proti nej.

Český minister vnútra Jan Hamáček je v súvislosti s koronavírusovou epidémiou za zavedenie prísnejších opatrení. Čísla sú totiž podľa neho alarmujúce a je čas obmedziť sociálne kontakty – bol by preto za obmedzenie verejných akcií a zrušenie barových šnúr nočných Prahou. Píše o tom webová stránka televízie Nova.

Ľudia sa na opatreniach smejú

Ministerstvo zdravotníctva zaviedlo bezpečnostné opatrenie, ktoré má obmedziť množstvo ľudí vo vnútorných priestoroch. Ľudí v podnikoch môže byť len toľko, koľko je tam miest na sedenie. Poniektorí sa však tomuto obmedzeniu smejú, poznamenáva TV Nova.

“Nie je to nič ideálne, ale (ministerstvo) niečo urobiť musí. Pokiaľ by to bolo na mne, tak ja by som také podniky o desiatej večer zatvoril, bez ohľadu na to, či v nich ľudia sedia alebo stoja. Ale chápem, že je tu nejaká snaha udržať sčasti tieto podniky v chode a nezničiť firmám úplne ich existenciu. Avšak tie čísla sú také strašné, že podľa môjho názoru nastal čas na rázne opatrenia bez toho, aby sme vypínali ekonomiku,” povedal Hamáček v rozhovore pre denník Právo.

Podľa neho nastal čas obmedziť sociálne kontakty v dôsledku stále vážnejšej situácii v Českej republike. Minister vnútra by preto zrušil hromadné akcie a barové šnúry nočnou Prahou. Hamáček tiež uviedol, že to posledné, čo sa dá zaviesť, je tzv. lockdown – avšak až vtedy, keby už nebolo iného východiska, cituje jeho slová spravodajský server tn.nova.cz.