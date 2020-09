Minister Krajčí o aktuálnej situácii na Slovensku: Najviac ohnísk máme na svadbách a oslavách

Dnes padol na Slovensku rekord v počte nového denného prírastku nakazených pacientov. Pribudlo 235 pozitívne testovaných, celkovo sa koronavírusom nakazilo 6256 ľudí.

Pred tlačovou konferenciu bol minister zdravotníctva Marek Krajčí v relácii Braňa Závodzkého v Rádiu Expres. Vyjadroval sa aj k aktuálnej situácii a povedal, že ak budú hospitalizácie rásť tempom, ako doteraz, v októbri sa môže stať, že nebude dostatočný počet lôžok na infekčných oddeleniach. Znamenalo by to zmenu v aktuálnom rozložení lôžok v nemocniciach.

Hospitalizovaných je momentálne 128 pacientov. Máme 11 infekčných oddelení pre dospelých a na dvoch z nich je situácia napätá. Ide napríklad o oddelenie v Michalovciach, kde je hraničný počet hospitalizovaných. Aktuálna situácia na Slovensku ministra zdravotníctva znepokojuje, počet nakazených postupne rastie.

Na dnešnom brífingu vystúpil minister spolu s hlavným hygienikom Jánom Mikasom a infektológ Pavol Jarčuško. Krajčí informoval, že situácia sa na Slovensku zhoršuje. Mapa okresov sa po týždni zmenila. Pribudlo viac červených a oranžových okresov, kde prípady začali pribúdať. Regionálne úrady verejného zdravotníctva následne sprísňuje niektoré opatrenia pre ten ktorý okres.Červených regiónov je 14, oranžových je tiež 14.

Najčastejšie ohniská nákazy

Prípady infikovaných osôb nad 65 rokov rastú. Z tento týždeň je to 154 osôb. Reprodukčné číslo je 1,156, rastový faktor je denne 3,91%, za týždeň je to o 20 % viac infikovaných. Najčastejšie ohniská nákazy sú svadby, rodinné a firemné oslavy (17 ohnísk). Následne sú to diskotéky a bary a na cirkevných stretnutiach vznikli dve nové ohniská. Ďalej sú to športové kempy, pracoviská (21 ohnísk) a ubytovne.

Podľa Krajčího je dôležité limitovať podujatia aj kvôli pracovníkom ÚVZ, aby stíhali dohľadávať všetky kontakty nakazených. Keď ich bude menej, budú musieť menej vyhľadávať. Opäť pripomenul, že nosenie rúšok je kľúčové. Chránime najmä druhých a chránime samozrejme aj seba. Porovnal aj epidemiologické pravidlá v okolitých krajinách. Česko zaznamenalo enormný nárast, pravdepodobne bude druhou najrizikovejšou krajinou v Európe. “Na Rakúsko a Maďarsko by sme sa mali pozerať ako na červené krajiny, prípady tam taktiež pribúdajú”, povedal Krajčí.