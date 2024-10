V národných parkoch vzniknú zásahové tímy pre medveďa hnedého: Majú zabrániť konfliktu medzi človekom a šelmou

Do konca roka by mal byť na rokovanie vlády predložený návrh na vytvorenie zásahových tímov pre medveďa hnedého v národných parkoch. Táto úloha patrí do pôsobnosti ministra životného prostredia Tomáša Tarabu.

Nové zásahové tímy

Ako upozornil portál Aktuality, prvé zásahové tímy by mali byť zriadené v Tatranskom Národnom parku a v Národnom parku Nízke Tatry. Taraba má okrem iného prehodnotiť aj územnú pôsobnosť Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR v konkrétnej oblasti.

V tomto momente na Slovensku pôsobí päť zásahových tímov, konkrétne Sever, Juh, Západ, Podpoľanie a Ponitrie. Cieľom zriadenia väčšieho počtu zásahových tímov je minimalizovať konflikt medzi človekom a medveďom.

„Ochrana a manažment tejto veľkej šelmy si na Slovensku vyžaduje zefektívnenie a racionalizáciu zásahového tímu pre medveďa hnedého,“ vysvetľuje ministerstvo životného prostredia s tým, že musí dôjsť k prehodnoteniu územnej pôsobnosti ŠOP SR a vytvorením zásahových tímov na území všetkých národných parkov.

Účelom tejto zmeny je efektívny manažment problematických jedincov v lokalitách, kde bol zaznamenaný zvýšený pohyb turistov.

Výhodou zásahového tímu v národnom parku má byť, že zamestnanci parkov poznajú vlastnícke pomery, užívateľské vzťahy, miestne prírodné podmienky a spolupracujú s okresnými úradmi v kompetenčnom území národného parku.

„Zriadením samostatného zásahového tímu správ NP sa zlepší komunikácia so samosprávami, chovateľmi hospodárskych zvierat a užívateľmi poľovných revírov a ďalšími dotknutými subjektmi.“