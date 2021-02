V Krakove prišli s ekologickejšou formou posypu chodníkov: Na klzký povrch dávajú použitú kávu

Už býva prakticky zvykom, že počas mrazivých zimných mesiacov sa mestské samosprávy snažia posýpať chodníky soľou alebo štrkom. Samozrejme, oba tieto spôsoby predchádzajú nepríjemným zraneniam, ktoré sa môžu ľuďom prihodiť na šmykľavom povrchu. Existujú však aj iné možnosti, ako klzké chodníky posýpať a dokonca ekologickejšie. V Krakove na to zvolili použitú kávu.

Použitý kávový prášok sa v domácnostiach stal šikovným pomocníkom. Ukázalo sa však, že zbytky nerozpustnej kávy sa dajú využiť aj v prospech obyvateľov miest či obcí. Najnovšie totiž začala ulice centra Krakova miestna samospráva posypovať namiesto soli práve takouto použitou kávou, píše web českého Rádia Wave.

Ekologickejšia forma posypu

Podľa vedenia mesta Krakov ide o ekologickejší spôsob posýpania zamrznutých chodníkov, než bola posypová soľ či iné druhy chemického posypu. Tento kávový experiment pritom odkukali od partnerského mesta Ľvov v Ukrajine, kde spotrebovanú kávu taktiež sypú na zamrznuté chodníky. Tam sa tento trend tiež stretol s úspechom, pretože obyvatelia Ľvova patria medzi veľkých milovníkov kávy. Zbytky z nej sa preto rozhodli nezúžitkovávať len ako hnojivo, či do kompostu.

Piotr Kempf z krakovského mestského odboru pre zeleň na Twitteri uviedol, že každý sa bude môcť o efektívnosti tejto metódy posýpania chodníkov presvedčiť sám. Zároveň tiež dodal, že už 50 krakovských kaviarní prisľúbilo, že zbytky kávy budú zbierať a odovzdávať mestu, aby ich mohlo takto využiť.

Zainspirowani przez @lvivadm podejmiemy się eksperymentalnie użycia fusów z kawy do zimowego utrzymania w jednym z naszych parków w @krakow_pl Prosimy krakowskie kawiarnie o kontakt z ZZM [email protected] lub przez fb ZZM.

Mesto odôvodňuje posypovanie chodníkov kávou najmä tým, že ide o ekologickejší spôsob. Nový variant zlepšuje kvalitu pôdy, zabraňuje poškodzovaniu povrchov ciest i chodníkov, nehovoriac o príjemnej kávovej aróme, ktorá sa ulicami bude niesť. Navyše, káva napomáha aj rýchlejšiemu roztápaniu snehu.

Niektorí ekológovia sú proti

Samozrejme, má to aj svoje negatíva. Ako web Rádia Wave uviedol, proti novinke zavedenej v Krakove je poľský eko-blog, ktorý uviedol, že takýto spôsob spracovania kávového odpadu je síce chvályhodný, môže byť však aj nebezpečný. Na používanie spotrebovanej kávy totiž môžu doplatiť niektoré rastliny, ktoré nemusia a tiež to môže ovplyvniť kvalitu pôdu, na čo zas doplatia dážďovky žijúce v nej.

Nápad sa ale v Krakove stretol s pomerne pozitívnymi reakciami a posýpanie chodníkov chce najnovšie zaviesť aj iné poľské mestečko – záujem má starosta mesta Wojkowice neďaleko Katovíc. Vedeli by ste si predstaviť, že by slovenské mestá namiesto posypovej soli či štrku, ktorý sa dostáva do topánok, používali takúto kávu?