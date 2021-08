V Grónsku prvýkrát v histórii pršalo. Ide o ďalší dôkaz globálneho otepľovania, ľadovce sa topia veľmi rýchlo

Predtým tam vždy zvykol padať sneh či ľad, no 14. augusta sa stalo niečo nezvyčajné. V Grónsku prvýkrát zapršalo. Stalo sa tak na výskumnej stanici Summit na vrchole tejto krajiny, vo výške približne 3000 metrov nad morom. Informuje portál The New York Times.

Vedci zdôrazňujú, že pod slovom dážď si nemáme predstavovať pár minútové mrholenie. Išlo doslova o niekoľko hodinový lejak. Teploty navyše taktiež stúpli nad bod mrazu. Podľa vyjadrení odborníkov ide o mimoriadne neobvyklý a bezprecedentný jav, ktorý je navyše jednoznačným dôkazom globálneho otepľovania, klimatickej zmeny a topenia ľadovcov. To môže spôsobiť zvyšovanie hladiny oceánov a prípadné zatopenie niektorých oblastí.

Stanica Summit bola postavená ešte v roku 1980 a odvtedy nezaznamenala nič podobné. Počítačové simulácie navyše tvrdia, že k podobnému javu nedošlo ani keď sa pozrieme oveľa ďalej do minulosti. Túto informáciu potvrdil Thomas Mote, vedec z univerzity v americkej Georgii.

Dážď začal o 5 piatej hodine ráno miestneho času. Najvyššia teplota dosiahla o 4 hodiny neskôr hodnotu 0,48 stupňa Celzia, čo sa síce môže zdať ako málo, opak je však pravdou. K tomu treba navyše prirátať spomínaný silný lejak.

Plusové teploty namerali len šesťkrát v histórii

Vedci ďalej zdôrazňujú, že teploty nad bodom mrazu sa v týchto miestach objavili len šesťkrát za 2000 rokov, z toho trikrát v poslednom desaťročí. Konkrétne v rokoch 2012, 2019 a teraz. Ľadovec, rozkladajúci sa na ploche skoro 1,7 milióna kilometrov štvorcových a s hrúbkou 3.2 kilometra sa tak roztápa stále rýchlejšie. Len pre lepšiu predstavuje, v Grónsku sa roztopí 300 miliárd ton ľadu každý rok. Toto číslo sa neustále zvyšuje.