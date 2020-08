V Bielorusku sa strieľa gumovými projektilmi, hlásia dve obete. Zadržaných bolo 3000 ľudí aj 19 novinárov

Demonštrácie v Bielorusku pokračujú aj druhý deň po uzatvorení volebných miestností. V prezidentských voľbách po šiestykrát s výrazným náskokom pred opozičnou súperkou Svitlanou Cichanovskou vyhral Alexandr Lukašenko, voľby sú však vo všeobecnosti považované za neslobodné a zmanipulované.

Milície a ťažkoodenci vyzbrojení vodnými delami, gumenými projektilmi a slzotvorným plynom zasahujú proti demonštrantom naprieč celým Bieloruskom, situácia je pritom najvážnejšia v hlavnom meste. V Minsku je ochromená doprava, metro nepremáva, ulice sú blokované policajnými zátarasami či barikádami demonštrantov. Už druhý deň dochádza k násilným stretom medzi protestujúcimi a silovými zložkami krajiny, ktorých výsledkom je neznámy počet zranených, tisíce zadržaných a zrejme dvaja mŕtvi.

If you haven’t seen what’s happening in Belarus, look into it. This is Minsk tonight. The President/Dictator claims to have won 80% of the vote. Yet thousands and thousands are protesting, saying he stole the election. This is his response 👇🏻 pic.twitter.com/LHPL5lCdVw

Minsk tonight. Belarus is showing us what to do if a dictator steals an election. pic.twitter.com/x2RhaRYibr

Ľudskoprávna organizácia Viasna včera v dopoludňajších hodinách informovala o prvej obeti demonštrácií v hlavnom meste Minsk. Po zrážke so zásahovým vozidlom mal umrieť jeden človek. Bieloruská polícia včera večer informovala o smrti iného demonštranta. V jeho ruke malo explodovať výbušné zariadenie. Demonštrácie v Bielorusku si tak v priebehu dvoch dní vyžiadali neoficiálne dve ľudské obete.

“Jeden z protestujúcich sa pokúšal hodiť neidentifikované výbušné zariadenie do príslušníkov bezpečnostných síl. V ruke mu explodovalo,” oznámilo bieloruské ministerstvo vnútra a dodalo, že muž svojim zraneniam podľahol.

Bieloruské silové zložky zasahujú proti demonštrantom po celej krajine, masové protesty sa konajú najmä v Minsku. Videá zdieľané na sociálnych sieťach ukazujú brutálne zásahy polície proti demonštrantom. Internet v krajine však od volieb v krajine nefunguje, alebo funguje len s veľkými problémami, preto sú informácie od verejnosti neúplné.

V krajine mala polícia zadržať už minimálne 3 000 ľudí, medzi nimi aj minimálne 19 novinárov z rôznych kútov Európy. Stavovská organizácia európskych novinárov na svojej internetovej stránke zdôraznila, že pri zatýkaní niektorých novinárov policajné sily použili hrubú silu. Európska federácia novinárov upozornia tiež na vyhlásenie Bieloruskej asociácie novinárov (BAJ), podľa ktorého bola činnosť novinárov v Bielorusku koncom minulého týždňa, tesne pred prezidentskými voľbami, poznačená “brutalitou a obmedzeniami”.

Podľa správ EFJ došlo k “brutálnemu zatknutiu” troch novinárov ruskej televíznej stanice Dožď, fotograf agentúry Associated Press Mstislav Černov bol zbitý a fyzickému násiliu zo strany polície čelil aj korešpondent spravodajského servera Meduza Maksim Šolopov. Od začiatku tohto roka Bieloruské združenie novinárov zaznamenalo 130 porušení práv novinárov po celej krajine.

Opozičná súperka Lukašenka Svitlana Cichanovská, ktorá mala vo voľbách získať necelých 10 % hlasov, podala sťažnosť na bieloruskú Ústrednú volebnú komisiu, v ktorej žiada anulovanie výsledkov volieb, a tiež opätovné sčítanie hlasov alebo opakované hlasovanie v niektorých hlasovacích miestnostiach. Cihanovská sa protestov nezúčastnila, po svojom vyhlásení bola približne 24 hodín „nezvestná“, pričom sa objavili obavy o jej bezpečnosť. Podľa najnovších informácií sa Cichanovská nachádza v Litve, kde odcestovala pre vlastnú ochranu.

Svet medzičasom vyzýva Lukašenka a jeho úrad k zdržanlivosti a viaceré krajiny oficiálne odsúdili násilie páchané voči demonštrantom, pričom spochybnili aj hodnovernosť samotných výsledkov. Medzi nimi aj minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok, ktorý vyzval Lukašenka na dodržiavanie základných princípov demokracie a slobody slova. Bieloruský politológ Arťom Šrajbman tvrdí, že oficiálnym výsledkom volieb v Bielorusku neverí takmer nikto. “Možno len neveľká skupina prívržencov vlády,” uviedol v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Echo Moskvy.

Samotný Lukašenko sa však k demonštráciám postavil jednoznačne. Opozičných stúpencov, ktorí protestovali proti výsledkom prezidentských volieb označil za „ovce“ ovládané zo zahraničia. Lukašenko dodal, že úrady monitorovali účastníkov protestov, ktoré sa v nedeľu večer konali v metropole Minsk a ďalších mestách po tom, ako boli zverejnené predbežné výsledky volieb.

“Zaznamenali sme telefonáty zo zahraničia. Prichádzali z Poľska, Británie a Česka. Boli nimi riadené naše – s prepáčením – ovce,” povedal Lukašenko, ktorého s odvolaním sa na miestne médiá citovala tlačová agentúra AFP. Staronový prezident zároveň pripomenul, že nedovolí “roztrhnutie” svojej krajiny.

Lukašenko, ktorý je prezidentom Bieloruska od roku 1994 povedal, že v Bielorusku sa nebude konať žiadny majdan, bez ohľadu na to, ako veľmi si to niekto praje. Tvrdí, že na protestoch sa snažili zúčastniť aj ruskí občania. “Nebudem zmieňovať Poľsko – tí sa tu už usadili a snažia sa ťahať za nitky. Nebudem hovoriť o Ukrajine – aj odtiaľ sem prišli ľudia. Verím, že to nie je štátna politika, ale je tam veľa majdanistov. Nanešťastie, niekoľko ľudí prišlo aj z Ruska,” vyhlásil Lukašenko, citovaný tlačovou agentúrou Belta.

Na sociálnych sieťach sa pritom objavili informácie aj o ťažkoodencoch s ruskými isigniami, tieto informácie však nie sú oficiálne potvrdené.

The guys who made this video were convinced that they were seeing RUSSIAN siloviks on the streets of #Minsk

It has not been independently verified.

It is not unthinkable, though. RU-BY special forces do make joint drills on a regular basis

video @nexta_tv pic.twitter.com/ZlAYeJMdLm

— Denis Kazakiewicz (@Den_2042) August 10, 2020