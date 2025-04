Užívanie Ozempicu mení to, čo ľudia jedia. Nová štúdia ukazuje, čo sa stane s jedálničkom pacienta

Dokonalá postava je snom mnohých ľudí. Dosiahnuť ju ale znamená často niečo „obetovať“, prekonať svoje pohodlie a osvojiť si režim v podobe správne nastaveného príjmu potravy, pravidelného pohybu či aj úsilia v podobe silových tréningov. Aj preto je predstava užívania Ozempicu v podobe akejsi „skratky“ taká lákavá. Vedci sa teraz v novej štúdii pozreli na to, ako Ozempic mení príjem potravy.

V prvom rade je treba poznamenať, že Ozempic a jemu podobné preparáty sú na predpis a sú určené pre pacientov s diagnózou cukrovky 2. typu a vysokým BMI indexom.

Zmenili stravovacie návyky

Ozempic, ale aj ďalšie lieky obsahujúce látku semaglutid, sú agonistami receptora glukagónu podobného peptidu-1 (GLP-1RA). To znamená, že napodobňujú prirodzenú reakciu tela na jedlo. Tým znižujú chuť do jedla a spomaľujú trávenie, vysvetľuje Science alert.

Nová štúdia publikovaná v časopise Food Quality and Preference analyzovala takmer 2-tisíc účastníkov, ktorých rozdelila do štyroch základných skupín: Prvú zahŕňali účastníci, ktorí aktuálne užívajú GLP-1RA, ďalšiu tí, ktorí ho užívali v minulosti, tretiu tí, ktorí ho síce neužívajú, ale plánujú a poslednou skupinou boli ľudia, ktorí preparáty ako je Ozempic neužívali a ani neplánujú.

Výsledky analýzy stravovacích návykov ukazujú, že skupina užívajúca GLP-1RA s najväčšou pravdepodobnosťou znížila príjem spracovaných potravín, sladkých nápojov či spracovaných obilnín a hovädzieho mäsa. Ich spotreba ovocia, listovej zeleniny a vody ale vzrástla.

Potreba ďalšieho skúmania

Zaujímavé zistenie bolo, že táto skupina chce stále jesť kalorické jedlá či spracované potraviny a sladené nápoje, no nejedia ich z nezistených dôvodov. Podľa vedcov by toto zistenie stálo za to, aby bolo ďalej preskúmané.

Informácie o zmene stravovacích návykov môžu mať vplyv na produkciu potravín, keďže s liečbou pomocou GLP-1RA začínajú denne po celej planéte desiatky tisíc ľudí. Dokonca je tu priestor na to, aby vznikli nové potraviny určené práve pre ľudí užívajúcich tieto preparáty.

Už teraz je jasné, že Ozempic a jemu podobné liečivá je dobré stále podrobovať štúdiám. Vhodné je tiež povedať, že nie sú bez rizika, napríklad u niektorých ľudí môžu vyvolať tráviace problémy.

Aj vedci v štúdii píšu o potrebe ďalšieho výskumu, konkrétne volajú po zameraní sa na špecifické metabolické a fyziologické dráhy ovplyvňované GLP-1RA a to, ako vplývajú na zmenu stravovacích návykov.