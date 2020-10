Už zajtra bude Mars najbližšie k Zemi, opäť sa to stane až o 15 rokov. Bude ho možné pozorovať voľným okom

Mars je pre nás, ako obyvateľov Zeme, asi tou najzaujímavejšou planétou. Ak sa hovorí o kolonizovaní vesmíru, do úvahy pripadá práve táto planéta. Popri tomto všetkom však je Mars zaujímavý aj z astronomického hľadiska. Teraz bude najbližšie k Zemi, pričom takto blízko bude najbližšie až o 15 rokov.

Zajtra bude najbližšie

Už zajtra, t. j. 6. októbra 2020 bude Mars vzdialený od Zeme iba 62,1 milióna kilometrov. Mars tak bude jasný, veľký a dobre pozorovateľný aj voľným okom, aj keď, samozrejme, s ďalekohľadom to bude ešte lepšie, informuje portál Science Alert. Podobnú príležitosť budeme mať potom až o 15 rokov.

Najbližšie k Zemi bude o 16:19 stredoeurópskeho času, ako píše Petr Horálek. Najväčšie priblíženie nastalo v roku 2003, kedy nás od Marsu delilo 55,7 milióna kilometrov.

70-krát menší

Z hľadiska pozície planét, najbližšie stretnutie je možné vtedy, keď je Zem v aféliu, teda najďalej od Slnka a Mars je v perihéliu, čiže najbližšie k Slnku. V tomto okamihu by bola Zem a Mars vzdialené od seba 54,6 miliónov kilometrov. Na opačnej strane, ak by Zem bola v perihéliu a Mars v aféliu, boli by planéty od seba vzdialené viac ako 400 miliónov kilometrov.

Nezabudnite teda zajtra sledovať nočnú oblohu, aj keď sa počasie momentálne nejaví ako najideálnejšie. Mars bude približne 70-krát menší ako pripomína Petr Horálek.