Už 11 minút tejto bežnej aktivity denne vám môže zachrániť život, hovoria vedci v najnovšom výskume

Vedci neustále dookola omieľajú, že fyzická aktivita je pre fyzické, ale aj psychické zdravie nesmierne dôležitá a mala by byť bežnou súčasťou nášho života. To ale neznamená, že musíte niekoľkokrát týždenne chodiť do posilňovne. Stačí napríklad 11 minút denne kosiť trávnik.

Stačí 11 minút denne

Kosenie trávy nielenže udržiava záhradu v perfektnom stave, ale môže vám zachrániť život, informuje web Mail Online. Vedci tvrdia, že ak by neaktívni ľudia kosili trávnik 11 minút denne, predišlo by sa predčasnému úmrtiu aspoň v jednom prípade z desiatich. Každodenné krátke cvičenie s miernou intenzitou, ako napríklad rýchla chôdza, tanec, vodný aerobik alebo práca v záhrade, by mohlo znížiť riziko predčasného úmrtia, srdcových chorôb a rakoviny.

Tím z Cambridgeskej univerzity uviedol, že 75 minút mierneho cvičenia týždenne – polovica odporúčaného množstva – môže znížiť riziká v porovnaní s tým, ak sa človek nehýbe vôbec. Odborníci analyzovali 196 výskumných článkov o zdravotných prínosoch cvičenia, ktoré sa týkali viac ako 30 miliónov dospelých.

Dobrá správa pre tých, ktorí nemajú v láske cvičenie

Výsledky hovoria jasne. Čím viac človek cvičil, tým viac sa znižovalo riziko predčasného úmrtia, kardiovaskulárnych ochorení a rakoviny. Najväčší prínos bol badateľný, ak človek vykonával aspoň 2,5 hodiny fyzickej aktivity týždenne. Pri viac ako piatich hodinách bol badateľný prínos už menej výrazný.

Podľa odborníkov ide o dobré správy najmä pre ľudí, ktorí nie sú príliš veľkými fanúšikmi cvičenia. Naozaj totiž nie je nevyhnutné dvíhať závažia, pokiaľ vám to nerobí radosť. Stačí sa hýbať pri bežných aktivitách, ako je napríklad upratovanie či kosenie trávnika.