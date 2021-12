ÚVZ v novej vyhláške: Hromadné podujatia sú od piatka zakázané. Prevádzky sa otvárajú, ľudia by ale mali byť obozretní

Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upravujúcej nové protipandemické opatrenia. Informovala o tom hovorkyňa ÚVZ Daša Račková.

Výnimku zo zákazu usporiadania majú hromadné podujatia v režime očkovaní a prekonaní (OP) do desiatich osôb. Podľa ÚVZ sa môžu konať len v súvislosti s výkonom práce. Organizátor musí zabezpečiť oznam o tom, že sa hromadné podujatie organizuje, pripomína Račková.

Výnimku majú pohreby, povolené sú aj voľby a športové súťaže

V kostoloch bude povolených najviac 30 ľudí alebo jedna osoba na 25 štvorcových metrov. Sobáše a krsty sa môžu uskutočniť maximálne za účasti šiestich osôb. Do tohto počtu sa nezapočítavajú osoby na strane organizátora, poukazuje Račková.

Pokračuje, že výnimku majú i pohreby, ktoré sú bez kapacitných obmedzení. Dodržať sa majú opatrenia. Na sobášoch, krstoch, pohreboch, bohoslužbách sa budú musieť dezinfikovať použité predmety.

Zakazuje sa pitie z jednej nádoby viacerým ľuďom. V prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky, pri prijímaní ‘pod obojím’ treba použiť pri každom prijímajúcom vždy novú lyžičku, uvádza sa vo vyhláške.

Povolené sú aj voľby a profesionálne športové súťaže. Tie majú byť bez účasti divákov. Povinné je tiež testovanie hráčov a členov organizačného tímu, tvrdí Račková. Dodáva, že činnosť karanténneho tréningového centra pre vrcholový šport je povolená len na základe súhlasu ministerstiev zdravotníctva a školstva.

Úrad verejného zdravotníctva vyzýva ľudí k obozretnosti

Od piatku sa opäť otvoria prevádzky, no Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) vyzýva ľudí k obozretnosti. Mali by sa zamyslieť nad každou osobnou návštevou povolenej prevádzky. Mali by zvážiť, či sa napríklad tovar nedá z uvedenej predajne objednať online, alebo či sa nedá zvoliť čas, kedy je v prevádzkach obchodu a služieb menej ľudí. Informovala o tom hovorkyňa ÚVZ Daša Račková.

Vyhláška k činnosti prevádzok je účinná od 10. decembra. Obchody, ktoré predávajú viac druhov sortimentu, môžu v režime základ predávať iba ten tovar, ktorý predávajú ostatné prevádzky s povoleným režimom základ. Len v režime OTP môžu fungovať hotely a podobné služby krátkodobého ubytovania, avšak iba v súvislosti s výkonom práce alebo za účelom návštevy zdravotníckeho zariadenia.

Len v režime OP môžu od 10. decembra fungovať za dodržania podmienok vo vyhláške prevádzky fitness, autoškoly, kaderníctva, holičstvá, prevádzky manikúr alebo pedikúr, lanovky, vleky. Ostatné prevádzky obchodu môžu byť od 10. decembra otvorené len v režime OP.

Len v režime OP môžu od 25. decembra fungovať hotely a podobné služby krátkodobého ubytovania, pričom pre svojich ubytovaných hostí môžu mať otvorené aj reštaurácie a wellness, ktoré sú ich súčasťou. Do hotelov a podobných ubytovacích zariadení musia mať osoby v režime OP navyše potrebný negatívny výsledok testu.