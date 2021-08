Uverili antivaxerom a stálo ich to život: Kuchár hovorí o tom, ako v priebehu týždňa zomreli jeho rodičia a brat

Francis Goncalves z hlavného mesta Walesu – Cardiffu informuje o tom, ako iba v priebehu jedného týždňa prišiel o svoju milovanú rodinu – oboch svojich rodičov a brata. Najhoršie na tom bolo, že úmrtiam sa dalo predísť, ak by však jeho príbuzní neuverili antivaxerom a neodmietli tak očkovanie.

Uverili antivaxerom

Francis pracuje ako šéfkuchár a verí, že jeho 73-ročný otec sa covidom nakazil, keď bol hospitalizovaný v nemocnici a následne sa od neho nakazili jeho 65-ročná mama a 40-ročný brat.

Všetci traja žili spolu v Portugalsku a Francis hovorí pre portál The Guardian, že odmietli možnosť dať sa zaočkovať, lebo uverili antivaxerom. Vie, že jeho milovaných mu už nič nevráti, ale chce svojím príbehom povzbudiť iných, aby sa dali zaočkovať.

“Zasiahla ich veľká propaganda antivaxerov,” povedal. 43-ročný Francis Goncalves pripustil, že rodičia mali nejaké zdravotné problémy, ktoré súviseli s ich vekom, no brat bol podľa jeho slov najzdravší človek, ktorého poznal. “Ak práve necvičil alebo nebehal, tak bol aspoň na prechádzke. 15 rokov nepil alkohol a jedol iba rastlinnú stravu.”

V priebehu týždňa mu zomrela rodina

Niekoľko dní po tom, ako brat a matka spolu večerali s otcom, ktorý sa vrátil z nemocnice, začal byť jeho brat unavený a hovoril, že si pripadá ťažký. Keď sa zrazu začalo zhoršovať zdravie brata a otca, Francis sa rýchlo snažil dostať do Portugalska za nimi. Kým však stihol prísť, obidvaja medzičasom podľahli chorobe.

Jeho matka žila, no bola hospitalizovaná a uvedená do kómy. “Dovolili mi ísť sa za ňou pozrieť, čo bolo pre mňa znakom toho, že to smeruje k najhoršiemu,” hovorí. O niekoľko dní neskôr všetkých troch pochoval na cintoríne v portugalskom Lisabone.

Rodina pochádzala z Juhoafrickej republiky, potom sa presťahovali do Cardiffu v roku 2015 a po roku sa rodičia a brat presťahovali do Lisabonu, odkiaľ pochádzal otec. Francis na nich spomína iba v dobrom. “Môj otec nám dal všetko. Nosil by zodraté topánky, len aby sme my mali to najlepšie. Miloval matku a ona milovala jeho. Naša mama by pre nás urobila čokoľvek. A môj brat bol zároveň aj môj najlepší priateľ,” uzatvára tragickú udalosť.