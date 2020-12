Útočia na ľudí, navzájom sa požierajú. New York zamorili agresívne potkany

Občas možno nejakého zbadáte pri vynášaní odpadkov pri kontajneroch. Vo veľkých mestách, ako je napríklad New York, však boli hlodavce nútené uchýliť sa ku kanibalizmu. Nedávno začali útočiť dokonca aj na ľudí.

Potkany sú čoraz agresívnejšie

Vo väčších mestách majú potkany raj, a to najmä na miestach, kde sa môžu dostať k potrave v odpadkových košoch. Vyskytujú sa medzi kontajnermi na sídliskách, ale napríklad aj v centrách miest, kde sa môžu kŕmiť zvyškami vyhodenými z reštaurácií. Inak to nie je ani v New Yorku, kde sa s mimoriadne nepríjemným problémom potýka napríklad svetoznámy reťazec reštaurácií Chipotle, píše portál The Guardian.

Potkany sú totiž čoraz zúfalejšie a v snahe dostať sa k jedlu aj čoraz agresívnejšie. Po novom však útočia nielen jeden na druhého, ale aj na ľudí. Pred niekoľkými mesiacmi totiž CDC (Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb) informovalo, že potkany sa uchyľujú ku kanibalizmu.

Personál ich musí odháňať metlami

Kvôli vyčíňaniu obrovských a nenásytných potkanov musela byť jedna z reštaurácií Chipotle dokonca na dobu neurčitú zatvorená. Okrem toho, že potkany útočili na personál, prehrýzli sa cez elektrické vedenia. V reštaurácii následkom toho nefungovali počítače a personál nemohol prijímať a registrovať žiadne objednávky.

Jeden zo zamestnancov Chipotle, Melvin Paulino, sa pre portál The New York Post vyjadril, že chaos vypukne zakaždým, keď sa v reštaurácii objaví nový potkan, čo je v posledných mesiacoch pomerne často, v okolí sú ich totiž desiatky, ba dokonca stovky. Aj keď je totiž reštaurácia pre verejnosť zatvorená, personál sem musí pravidelne chodiť aj naďalej v snahe zabrániť úplnému zamoreniu miesta potkanmi. Zdá sa však, že napriek tomu sa situácia vymkla spod kontroly. Personál musí od seba potkany odháňať metlami, lákať ich do škatúľ s pascami alebo ich od seba odkopnúť. Zakaždým, keď sa niekoľko potkanov podarí odchytiť alebo zabiť, sa však objavujú ďalšie.

Prvé známky zamorenia sa objavili ešte počas leta, keď boli v reštaurácii objavené deravé vrecká s ryžou a čiastočne zjedené avokáda či ďalšie znehodnotené potraviny a na podlahe sa objavili výkaly. Personál preto musel urobiť rôzne opatrenia, aby sa hlodavce k jedlu nedostali, napríklad, zásoby avokáda museli premiestniť do chladničiek. Zatiaľ nie je známe, ako bude Chipotle neúnosnú situáciu riešiť naďalej.