Ušetrite planétu a podporte lokálny dizajn. 5 slovenských značiek, ktoré učarujú každému

Téma fast fashion čoraz častejšie rezonuje v ušiach mnohých ľudí, ktorí sa snažia urobiť všetko preto, aby bola naša planéta zaťažovaná čo najmenej. Nie je novinkou, že jedným z najväčších znečisťovateľov Zeme je hlavne módny priemysel.

Podporte udržateľnú módu

Vyrábanie veľkého množstva oblečenia za rekordne krátku dobu je spôsob väčšiny módnych gigantov. Ich kúsky sú dostupné verejnosti za nízku cenu, no hoci ušetríte pár eur, našej planéte tým nepomôžete. Ľudia často podstupujú rôzne výzvy a zaviažu sa, že si rok nekúpia žiadny kúsok oblečenia, no vynájsť sa môžete aj inak. Riešením je udržateľná móda. Mnohí ľudia ju opisujú ako luxusný second-hand, no to nie je celkom pravda. Takýto kúsok oblečenia musí byť vyrobený z recyklovateľného materiálu, no už samotný spôsob výroby musí byť šetrný k životnému prostrediu. Zjednodušene, ide o oblečenie z materiálov, ktoré sú znovu použiteľné, úplne najideálnejšie je to slow fashion, čiže kúsok od lokálneho dizajnéra.

Oblečenie lokálnych dizajnérov

Len nedávno bol spustený prvý vyhľadávač udržateľnej módy v Európe Glami.eco, no to nie je všetko. Najnovšie nájdete na GLAMI veľké množstvo lokálnych značiek. Milovníci slovenských dizajnérov tak majú možnosť si vybrať daný kúsok oblečenia, ušetriť planétu a podporiť domácich podnikateľov. To všetko môžete urobiť pomocou jednoduchých filtrov, ktoré vám jediným klikom vyčlenia oblečenie z udržateľných materiálov, ale aj módne značky, ktoré pracujú len s takýmito materiálmi.

Čoraz viac ľudí je ochotných investovať peniaze a podporiť lokálne firmy, pričom sa pozerajú práve na to, či je vyrobené oblečenie recyklovateľné. Do úvahy berú aj vplyv jeho výroby na životné prostredie či podmienky zamestnancov. Ak hľadáte prehľadné miesto s udržateľnou módou od slovenských dizajnérov, práve GLAMI je tým správnym miestom. Zorientovať sa vám pomôže aj Fashion Map, ktorú vydal Slovak Fashion Council.

Móda je o originalite

Už dávno neplatí, aby na kvalitu svojho oblečenia dbali len ženy. Originalita a neopakovateľnosť, to je niečo, čo ponúka slovenská značka MiLE. Nenechajte sa odradiť, nie je to len obchod s detským oblečením. Pre mužov aj pre ženy tu nájdete kúsky, s ktorými neurobíte krok vedľa.

Športová móda pre aktívnych ľudí

Na GLAMI nájdete aj udržateľnú športovú módu priamo zo Slovenska. Móda z Abrakastore je vhodná pre všetkých aktívnych ľudí, ktorí sa neboja farieb. Dôraz kladú na recyklovateľnosť materiálov a ochranu životného prostredia, ktorou sa inšpirujú aj pri jednotlivých kúskoch.

Krása Slovenska v každom kúsku

Aida Style ponúka originalitu v každom jednom kúsku, preto je jasné, že oblečenie je určené pre všetkých ľudí, ktorí neradi zapadajú do davu. Ak chcete s hrdosťou nosiť ručne robené veci, ktoré v sebe majú kúsok srdca, nemáte nad čím premýšľať.

Pre odvážnych mužov

Muži taktiež kladú dôraz na to, aby na sebe mali originálne kúsky, ktoré hovoria o ich povahe. V prípade značky Genèse je to hlavne odvaha. Extravagancia hovorí za všetko a vďaka tomuto vás na ulici nikto neprehliadne.

Niečo pre nežné dámy

Lull Loungewear je módou pre ženy, ktoré majú rady jemné kúsky aj farby. Dôležité je, aby sa žena cítila krásna nielen vonku, ale aj doma. Pohodlie a slovenský štýl, to je niečo, čo v sebe táto značka spája.

Nakupovanie nemusí byť otrava

Nielen muži si myslia, že zdĺhavé chodenie po nákupných centrách a naháňanie za tým pravým kúskom je otravné. Online nákup je oveľa jednoduchší. Ak sa vám nechce hľadať jeden konkrétny kúsok, ktorý ste zahliadli na žene, ktorá čakala na autobus alebo vás zaujal sveter, ktorý ste videli na Instagrame, máme pre vás dobrú správu. GLAMI ponúka funkcie, ktoré uľahčujú nakupovanie (nielen) lokálnej módy. Tým najlepším pomocníkom je Visual Search. Priamo z mobilu alebo tabletu nahráte obrázok oblečenia, ktoré by ste chceli mať a GLAMI vám ihneď vyhľadá podobné kúsky.

Materiály a kvalita

Tak ako aj pri technológiách alebo knihách, aj pri oblečení nás zaujíma spätná väzba. Nielen kvalita a materiály, ale aj to, nakoľko sa daný sveter či nohavice zhodujú s obrázkom. Ľuďom, ktorí si bez čítania recenzií nič nekúpia, bude vyhovovať práve GLAMI TOP, vďaka ktorému budete mať možnosť vidieť, koľko percent zákazníkov e-shop odporúča. Aj na základe toho sa môžete rozhodnúť o prípadnom nákupe.

Nezáleží na tom, či ste shopaholic alebo oblečenie nakupujete len vtedy, keď niečo nevyhnutne potrebujete. Pokiaľ vám záleží na tom, čo nosíte, kúsky (aj) od lokálnych dizajnérov nájdete na GLAMI.

V spolupráci s Glami