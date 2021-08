USA sa po vojne potrebovali zbaviť 9 ton reaktívneho sodíka. Hodili ho do jazera a to, čo sa dialo, natočili na video

Ak nevedia, čo robiť s odpadom, jednoducho ho niekam len tak pohodia. Nie je to len trend modernej doby, týmto zvláštnym zmýšľaním sa ľudstvo vyznačovalo takmer vždy. Ukážkou je incident, ktorý sa odohral po druhej svetovej vojne. Američania do jazera Lenore vyhodili 9 000 kilogramov vysoko reaktívneho sodíka len preto, lebo nevedeli, čo si s ním počať.

Sudy boli poškodené, sodíka sa potrebovali zbaviť čo najskôr

Po druhej svetovej vojne mala americká armáda v zásobách obrovské množstvo nevyužitého sodíka. Ten sa podľa portálu Amusing Planet počas vojny využíval pri výrobe zápalných bômb. Pôvodný plán bol sodík predať. Po uverejnení inzerátu sa ozvalo hneď niekoľko záujemcov. Ukázalo sa však, že kovové sudy, v ktorých bol vysoko reaktívny sodík skladovaný, boli už v roku 1947 vo veľmi zlom stave a ich prevoz ku kupujúcemu by mohol byť extrémne nebezpečný.

Ak sa sodík dostane do kontaktu s vodou, reakcia vygeneruje veľké množstvo tepla a plynného vodíka, následkom čoho dôjde k explózii. Železničná spoločnosť odmietla takéto riziko akceptovať a nebezpečné sudy kamkoľvek prevážať. Armáde teda neostávalo nič iné, len vymyslieť iný spôsob, ako sa 9 000 kilogramov vodíka rýchlo zbaviť.

Do jazera hodili 9 000 kilogramov chemikálie

Napokon padlo rozhodnutie vyhodiť ho do jazera Lenore vo Washingtone. Armáda sa usilovala o to, aby boli škody napáchané na životnom prostredí čo najmenšie. Voda v jazere Lenore zas bola tak či tak zásaditá a v tom čase v nej nežili žiadne ryby. Udalosť bola dokonca zaznamenaná aj na video, na ktorom môže divák vidieť, ako sa sudy so sodíkom kotúľajú do vody. Akonáhle sa sud ocitol vo vode, bola do neho vystrelená diera. Následkom toho začal do vody unikať sodík a explózia na seba nenechala dlho čakať.

Komentátor vo videu poznamenal, že chemikália, z ktorej sa raz vyrábali smrtiace zbrane, sa premenila na zábavku. Explózie mali pripomínať novoročné ohňostroje. Neskôr v roku 1958 článok publikovaný v novinách informoval, že jazero bolo aj tak bohaté na sodné soli síranov, uhličitanov a chloridov. PH dosahovalo hodnotu v priemere 9,9 a 9 000 kilogramov sodíka to podľa všetkého nemalo nijak ovplyvniť. Po roku 1980 začala americká vláda do jazera vypúšťať ryby, ktorým takéto prostredie neškodí, napríklad pstruhy.