USA hľadajú ďalšie spôsoby trestov smrti. Začali im totiž dochádzať smrtiace injekcie

Písal sa rok 1982, keď v americkom Texase vykonali vôbec prvú popravu väzňa smrtiacou injekciou. Túto metódu pritom prvýkrát navrhli ako humánnejšiu formu popravy odsúdených ešte v roku 1977 v Oklahome. O tom, či to však skutočne aj bola humánnejšia forma ako napríklad elektrické kreslo či plynové komory, sa debatuje dodnes. Rozhodne ale išlo o lacnejší spôsob popravy.

Do konca storočia bola dokonca jedinou možnosťou, ako väzňov odsúdených na smrť popraviť. No postupom času sa upustilo aj od tohto spôsobu, keďže smrteľné injekcie začali väzniciam dochádzať.

O humánnosti celého procesu s popravou pri podávaní smrtiacej injekcie sa viedlo (a aj vedie) mnoho polemík, píše web IFL Science. Počas celého obdobia, kedy sa injekcie pri popravách totiž využívali, došlo hneď k niekoľkým nie veľmi príjemným momentom. Injekcia mala väzňom odsúdeným na trest smrti zabezpečiť bezbolestný odchod na onen svet. Tu však treba uviesť, že vždy bolo nutné injekciu podať správnym spôsobom a so správnym množstvom smrtiacej látky, čo sa často nestávalo. Popravy tak končili trýznením, kedy odsúdení umierali priam až neľudským spôsobom a vo veľkých bolestiach.

Poprava injekciou nie je podľa mnohých humánna

Väznice a ani kati častokrát nedostávali žiadne postupy, ako majú popravu v prípade smrtiacej injekcie vykonať. To končilo fatálne pre väzňa, ktorý síce umrel, no omnoho horším spôsobom, ako mal, a rovnako tak to končilo psychickou ujmou aj pre samotného kata, ktorý takto vlastne zabil človeka mimoriadne kruto.

Aj preto sa mnoho farmaceutických spoločností, ktoré smrtiace injekcie vyrábali a dodávali, rozhodli v ich produkcii a distribúcii ďalej nepokračovať. Jednou z nich je napríklad spoločnosť Pfeizer, ktorá smrtiace injekcie odmieta vyrábať od roku 2016. Jednak je to kvôli strachu, že sa stane terčom kampaní bojujúcich za práva na smrť odsúdených zločincov a jednak preto, že ich injekcie boli často podávané nesprávne a spôsobovali viac utrpenia.

Niektoré štáty dávajú väzňom na výber

Niektoré štáty sa po viacerých kauzách v súvislosti so smrtiacimi injekciami rozhodli, že takýto spôsob popravy pri trestoch používať nebudú. Iné, ako napríklad Južná Karolína, sa rozhodli, že dajú odsúdeným na výber medzi elektrickým kreslom a injekciou s látkou neznámeho pôvodu. V pláne ale majú úpravu zákona, ktorá umožní väzňov popraviť buď na elektrickom kresle alebo zastrelením, a to v prípade, že injekcie k dispozícii nebudú vôbec.

Popravy zastrelením sú pritom povolené aj v ďalších amerických štátoch Mississippi, Oklahoma a Utah a za posledných desať rokov boli takýmto spôsobom popravení väzni len v 12 ďalších krajinách sveta, pripomína IFL Science. No je dosť pravdepodobné, že sa k takémuto trestu smrti budú uchyľovať aj iné štáty USA a ďalšie krajiny sveta, keď sa smrtiace injekcie prestanú vyrábať úplne.

Problémové zastrelenie

Trest smrti zastrelením spočíva v tom, že odsúdeného posadia pripútaného na stoličku. Okolo neho sú drevené panely, po stranách ktorých sú umiestnené vrecia s pieskom, ak by sa náhodou niektorý z katov netrafil a projektil sa odrazil tam, kam nemá. Pred odsúdeným sa nachádza drevený panel s otvormi na päť zbraní, ktoré drží päť katov. Len jeden z nich však má v zbrani ostrý náboj, aby ani jeden z nich nevedel, kto odsúdeného napokon popravil. Úlohou katov je trafiť odsúdeného do srdca, aby smrť nastala čím skôr.

Aj keď tento spôsob vyzerá celkom jednoducho, aj tu môže nastať hneď niekoľko problémov. Tým najčastejším je, že sa kat s ostrým nábojom v zbrani trafí do iného miesta na tele odsúdeného. Vtedy smrť nenastáva okamžite, ale môže trvať niekoľko desiatok minút, až hodín.

Väznice hľadajú humánnejší spôsob popráv

Za čas od svojho vývoja, sa zdokonalili aj popravy na elektrickom kresle, ktoré majú byť omnoho humánnejšie ako kedysi. Aj napriek tomu ale aj pri nich dochádza k neustálym problémom. Odsúdený tak musí pred smrťou niekedy absolvovať aj viacero pokusov, pri ktorých enormne trpí.

Zdá sa teda, že nájsť vhodnú alternatívu k humánnym popravám nie je také jednoduché. Firiem, ktoré sú ochotné vyrábať a dodávať smrtiace injekcie ubúda a je dosť možné, že časom dôjdu úplne. Väznice si tak budú musieť vyberať len medzi nehumánnymi spôsobmi popráv. Riešením by ale mohla byť výroba špeciálnych masiek, cez ktoré odsúdení vdychujú smrtiaci plyn. Aj ich výrobcov je ale veľmi málo.