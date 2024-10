Unikli doteraz neznáme informácie o posledných dňoch kráľovnej Alžbety. Vedela, že sa blíži jej smrť

Kráľovná zomrela vo veku 96 rokov 8. septembra pred dvoma rokmi. Hoci príčina smrti nie je stále jasná, zdá sa, že v dňoch pred smrťou zariaďovala nejaké veci, ale strávila tiež čas v posteli.

Alžbeta sa podľa kráľovského odborníka venovala svojim povinnostiam až do posledných chvíľ svojho života, no údajne tušila, že sa blíži jej koniec, ako uvádza Daily Mirror. Kniha „Charles III: New King, New Court: The Inside Story“ od Roberta Hardmana ponúka pohľad na posledné hodiny panovníčky.

Chcela večerať sama

Vo večerných hodinách 6. septembra po stretnutí s premiérom Borisom Johnsonom a privítaní jeho nástupkyne Liz Trussovej, sa kráľovná zdala byť „nabitá energiou“ v čase pred večerou, kedy si hostia vrátane jej dcéry princeznej Anny a najstaršieho vnuka Petra Phillipsa vychutnávali nápoje.

„Bola vtedy dosť nabudená,” prezradil jeden zdroj autorovi publikácie. Kráľovná sa však v tú noc rozhodla večerať sama. Nasledujúci deň odpočívala v posteli, čo viedlo k zrušeniu videostretnutia s lekárskou radou. Večer 7. septembra dostal kráľ Karol naliehavú správu od Anny a svojho súkromného tajomníka, že by sa mal poponáhľať do časti paláca, kde bola Alžbeta.

Dozvedel sa to po telefóne