Unikátny horúci wellness pod holým nebom: Saunu s kúpacou kaďou uprostred prírody si užijete aj v zime

Po našej zimnej sérii o termálnych prameňoch, v ktorých sa môžete okúpať aj v tomto období a navyše úplne zadarmo, vám tentokrát priblížime niekoľko ďalších unikátnych miest nachádzajúcich sa v našej prírode, ktoré stojí za to navštíviť, ak hľadáte nový zážitok spojený s oddychom a wellness. Začneme priamo v srdci stredného Slovenska a pozrieme sa na výnimočnú saunu nachádzajúcu sa na špeciálnom mieste.

Vzhľadom na zhoršenú epidemiologickú situáciu, vyzývame na dodržiavanie aktuálne platných opatrení pri návšteve tohto či ďalších unikátnych miest na Slovensku, ktorá by mala prebiehať v ich súlade.

Sauna Kunstdorf pod horou Medvedinec sa nachádza v obci Dúbravica, ktorá ponúka ešte omnoho viac zážitkových atrakcií. Leží v regióne Severné Podpoľanie, konkrétne v banskobystrickom okrese a môže sa pýšiť prívlastkom kultúrnej dediny.

Ožila v dedinke plnej atraktívnych umeleckých inštalácií

Získala ho vďaka občianskemu združeniu Periférne centrá a originálnym architektonickým dielam, ktoré tu vďaka nemu vznikli. Zároveň sú lákavou turistickou atrakciou, spomeňme napríklad vyhliadku z unimobunky, skratku do neba alebo túto prírodnú saunu. Viac o tom, prečo je Dúbravica skutočným slovenským skvostom, sa dočítate v našom článku, v ktorom sme vám bližšie predstavili jej umelecké inštalácie posúvajúce ju na nový level.

Sauna uprostred prírody určená iba pre vás

Poďme však k samotnej saune. Zimné mesiace sa môžu mnohým zdať stereotypné. Slnko zapadá skôr a dni sú kratšie, to však neznamená, že si nemôžete dopriať zážitok podľa svojho gusta. Napríklad v podobe wellness zážitku uprostred prírody, bez ruchu okolia či množstva cudzích ľudí.

Veď si to len predstavte. Všade naokolo prírodné scenérie a uprostred jedna drevená sauna určená iba pre vašu skupinku. Sauna Kunstdorf bude totiž počas vašej návštevy k dispozícii iba vám a blízkym, s ktorými sa rozhodnete tento zážitok zdieľať. Pokojne kedykoľvek dostanete chuť – či už doobeda, poobede alebo večer po západe slnka.

„V ústraní pod horou a hviezdnou oblohou, v tichu zelene, za zvukov potoka, v tlmenom svetle od ohňa. Chladenie vo vode nezamŕzajúceho prameňa, v drevenej kadi pred saunou. Saunovanie eňoňuňo,“ takto idylicky otvára svoj opis oficiálna stránka Sauna pod horou.

Miesto s dušou

A skutočne. Toto miesto vás zaujme už na prvý pohľad svojím minimalistickým výzorom a prevedením z dreva. Pre verejnosť bola otvorená ešte v roku 2013 a vznikla pod taktovkou pražského ateliéru H3T a architektov Víta Šimka a Štěpána Řehořa.

Ako uvádzajú na svojej stránke, s nápadom vzniku tejto sauny ich oslovili členovia občianskeho združenia Periférne centrá. Vo svojom návrhu sa snažili držať jednoduchosti a prírodných materiálov. O tom, že ide o miesto s príbehom, svedčí aj jej samotná stavba. Trvala 7 dní a na jej vzniku sa podieľali dobrovoľníci – či už umelci, študenti architektúry, miestni obyvatelia alebo samotný ateliér. Nejde teda o miesto bez ducha a sériovú výrobu. Práve naopak a to je nutné vyzdvihnúť.

Z drevenej sauny rovno do prírodnej kade

Poďme si teraz priblížiť samotný zážitok, ktorý vás tu čaká. Zaparkovať autom môžete priamo v blízkosti sauny, alebo si dajte krátku prechádzku od centra. Nad ňou sa nachádza lesík a okolo polia, kde vás okrem možných turistov nič iné nebude rušiť. Žiaden ruch veľkomesta, ani nič podobné. Sauna je navyše otočená stranou od chodníka, takže prináša pocit úplného súkromia.

Keď sa zotmie, sauna sa osvetlí, spoločne s kaďou so studenou vodou, ku ktorej vedie priamo z nej drevený chodník aj s drevenými schodíkmi. Kaďa je po saunovaní príjemným osviežením a predovšetkým v tomto období, keď je príroda zahalená snehom, má nepochybne svoju atmosféru.

V saune je pripravené drevo, ktorým si ju môžete zahriať podľa vašich preferencií a už stačí iba urobiť si pohodlie a vychutnávať si toto prírodné wellness. Jej kapacita je ideálna pre dve až štyri osoby.

Pred príchodom nesmiete zabudnúť na niekoľko vecí

Aby ste po príchode na miesto neboli nepríjemne zaskočení a dostali prístup do sauny, mali by ste si pred návštevou rezervovať termín. Ako prvé sa míňajú práve atraktívne večerné časy po 17. hodine a aktuálne sú voľné až na začiatok marca. Ak by ste však chceli prísť skôr a aj počas dňa, nemali by ste mať problém. Práve vďaka systému rezervácie sa nemôže stať, že by ste do sauny dorazili v rovnakom čase aj s inou skupinou a jednoducho prídete na istotu.

Ako informujú Periférne centrá na svojej oficiálnej stránke, rezerváciou si objednávate vyhriatu saunu na dve a pol hodiny. Jej vstupným je dobrovoľný príspevok, ktorého odporúčaná výška je 5 eur na osobu a minimálne 15 eur celkovo za tento čas.

Ak hľadáte nový tip nevšedného zážitku a máte radi wellness, užiť v prírode si ho môžete napríklad na tomto mieste a kedykoľvek aj počas zimného obdobia.

Na záver iba vyzývame, aby ste sa pri návšteve tohto aj ďalších podobných objektov správali úctivo a neničili ich, aby mohli čo najdlhšie prinášať zážitok všetkým ďalším návštevníkom, napokon aj vám.