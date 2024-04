Uniesol ženu a fyzicky ju napadol, potom sa snažil ujsť polícii. Mladého muža zo Spiša zadržali, už čelí obvineniu

Polícia obvinila agresívneho muža, ktorý mal uniesť a fyzicky napadnúť ženu v obci Spišský Hrhov neďaleko Levoče. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že incident sa stal v nedeľu (31. 3.) v noci.

Ligdayová uviedla, že 31-ročný muž donútil o rok mladšiu ženu nastúpiť do osobného auta a proti jej vôli ju doviezol do miestneho parku. „Tam ju fyzicky napadol, bil ju a kopal do celého tela, žena sa snažila ujsť, no neúspešne,“ priblížila hovorkyňa.

Muž chcel ujsť s vozidlom pred policajnou hliadkou, avšak v úseku medzi obcami Spišský Hrhov a Klčov ho policajti napokon zastavili. Pri kontrole sa preukázalo, že bol pod vplyvom alkoholu.

„Výsledok dychovej skúšky dosiahol hodnotu 1,2 promile,“ dodala hovorkyňa s tým, že polícia muža zadržala a bol umiestnený do cely policajného zaistenia.

V súčasnosti čelí obvineniu zo zločinu obmedzovania osobnej slobody a tiež z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Prípadom sa zaoberá popradský policajný vyšetrovateľ.