Unesený chlapec bol 7 rokov znásilňovaný. Napokon utiekol a zachránil 5-ročné dieťa pred sexuálnym zneužívaním

V našej sérii zameranej obete, ktoré prežili svoj únos, sa dnes pozrieme na príbeh chlapca, z ktorého sa po trpkých rokoch stal hrdina. Na vlastnej koži zažíval sexuálne napadnutia zo strany únoscu. Keď však chcel zničiť život aj ďalším chlapcom, rozhodol sa zasiahnuť a prekaziť mu to. Aj vďaka klamstvu napokon zachránil seba a ďalšieho 5-ročného chlapca.

Týmto hrdinom sa stal Steven Stayner, ktorý sa narodil 18. apríla 1965 v meste Merced County v Kalifornii. Tu prežil aj svoje detstvo a predškolské dospievanie. Vyrastal so svojimi rodičmi a štyrmi súrodencami. Narodil sa v poradí ako tretie z piatich detí. Kuriozitou je, že z jeho najstaršieho brata Cary Staynera sa vykľul sériový vrah.

Jeden brat hrdina, druhý vrah

Steven sa stal obeťou únosu a sexuálneho zneužívania, pomohol však zachrániť ďalšieho malého chlapca pred touto hrôzou. Cary bol pravým opakom Stevena a stál za činmi, ktoré tyranizovali celú spoločnosť. Poďme však pekne poporiadku.

Uniesli ho za bieleho dňa

Všetko sa to začalo 4. decembra 1972, kedy bol iba 7-ročný Steven na ceste zo školy. Mal to nešťastie, že nerazil na muža menom Ervin Edward Murphy. Stevena oslovil s tým, že je predstaviteľom cirkvi a hľadá veriacich ľudí, ktorí by boli ochotní prispieť na cirkevnú charitatívnu akciu. Opýtal sa ho, či by neprispela jeho mama.

Dobrosrdečný Steven predpokladal, že by jeho mama skutočne mohla prispieť a v tomto presvedčení povedal cudziemu mužovi, kde býva. To už pri nich zastavilo auto a muži ponúkli chlapcovi odvoz.

Ten však netušil, že za volantom sedí Kenneth Parnell, ktorý bol už v tej dobe usvedčeným sexuálnym delikventom. Za únosom chlapca stál práve on, ktorý prikázal svojmu spojencovi Murphymu, aby pre neho vyhliadol chlapca a zabezpečil jeho únos.

Steven nastúpil do auta v presvedčení, že ho muži zavezú domov k mame, s ktorou sa chcú stretnúť. Namiesto jeho domu si to však zamierili do chaty na samote a Steven v tom momente ešte vôbec netušil, čo sa deje.

Oklamal ho, že je jeho novým opatrovníkom

Na neznámom mieste bol držaný a čoskoro došlo aj k jeho prvému znásilneniu zo strany únoscu Parnella. Steven prosil, aby sa mohol vrátiť domov. Parnell to mal však premyslené a malému chlapcovi povedal, že sa už o neho rodičia nemôžu ďalej starať, pretože finančne toľko detí nezvládajú a odteraz je on jeho novým opatrovníkom.

Zmenil mu meno

Okrem toho Stevena zasypal darčekmi a takýmto spôsobom chlapca presvedčil, že už toto je jeho nový domov a rodičia ho u seba ďalej nechcú. Stevena začal oslovovať Dennis Gregory.

Chlapec nebol spokojný s novým životom, v ktorom musel žiť. Bol totiž nasilu odlúčený od svojich blízkych aj priateľov a predovšetkým stáleho domova. S Parnellom sa často sťahovali, pretože si nedokázal nájsť stálu prácu a Steven tak musel často meniť školy, ktoré navštevoval. Napriek tomu, že bol častokrát sám, nikdy neušiel alebo nenašiel pomoc, pretože ako neskôr sám povedal, nevedel ako.

Musel mať sex s únoscom aj jeho priateľkou

Bol držaný v tomto pomyselnom väzení, kde sa stal terčom sexuálneho zneužívania, ktoré trvalo celých sedem rokov. Dokonca keď mal deväť rokov bol nútený do sexu s vtedajšou Parnellovou priateľkou, ktorá s nimi niekoľko mesiacov žila.

Ako chlapec rástol, Parnell začal túžiť po novej mladšej obeti. Pokúsil sa o niekoľko únosov, aj za pomoci Stevena. Všetky však boli neúspešné. Až vo februári v roku 1980 Parnell uniesol iba 5-ročného Timothy Whitea.

Zachránil ďalšieho chlapca pred peklom

Timothy znášal svoj únos veľmi zle. Nakoľko bol v tom čase ešte mladší než Steven, tak nedokázal pochopiť, prečo by sa mal zrazu volať Tomy. Útechou počas týchto 16 dní, kedy bol v Parnellovom zajatí sa mu stal, v tomto čase už 14-ročný Steven.

Práve on prekazil niekoľko možných únosov detí, v ktorých mal Parnellovi pomáhať. A napokon sa mu podarilo ochrániť pred peklom, ktoré zažíval on sám, uneseného Timothyho. Konečne sa odhodlal urobiť veľký krok a stopom sa mu spolu s Timothym podarilo dostať až na policajnú stanicu, kde oznámil svoj únos aj sexuálne zneužívanie. A prosil ich, aby pomohli Timothymu.

Únosca nevidel nič zlé na kupovaní si detí

Parnell bol chytený a vzatý do väzby. Akékoľvek sexuálne násilie páchané na chlapcovi odmietal a keďže sa mu v tej dobe nevenovala veľká pozornosť, dostal sa do väzenia iba za únos. Po niekoľkých rokoch sa mu podarilo dostať sa na slobodu, kde sa dlho nezdržal, pretože sa pokúsil o kúpu 4-ročného chlapca. Nevidel na tom nič zlé a svoj odôvodňoval tým, že nemal šťastie na ženy a chcel si iba založiť rodinu.

Jeho život sa niesol v znamení brutálnych únosov a obchodovania s deťmi, s časom trávenom vo väzení. Takže sa v jeho prípade nedá hovoriť o akejkoľvek náprave. Napokon vo väzení aj zomrel. Timothy pri výsluchu uviedol, že ho Steven zachránil, pretože nechcel, aby sa mu stalo to, čo jemu.

Zatiaľ, čo sa Steven stal detským hrdinom, jeho brat Cary si zvolil inú životnú cestu. Oproti hrdinskému bratovi sa stal sériovým vrahom, ktorý stál sa brutálnymi vraždami štyroch žien. Bol odsúdený na trest smrti, k tomu však nedošlo a stále sa nachádza v cele smrti.

Keď sa ako 14-ročný vrátil domov fajčil a holdoval alkoholu

Steven to po návrate nemal jednoduché, keďže ho Parnell naučil pitiu alkoholu alebo fajčeniu a ďalším zlým návykom. Otec ho kvôli tomu odsudzoval a už si so svojím synom nikdy neboli tak blízky. Dokonca mu nedovolil vyhľadať odbornú pomoc a tak sa musel so všetkými traumami vysporiadať úplne sám.

Život Stevena Staynera napokon predčasne ukončila vo veku 24 rokov nehoda na motocykli, pri ceste z práce. Smutný osud neskôr čakal aj na 35-ročného Timothyho, ktorý umrel na pľúcnu embóliu.

Únos chlapcov sa stal predlohou aj pre snímku Zneužitý (I Know My First Name Is Steven), ktorá opisuje tieto skutočné udalosti.