Umelecký svet v slzách: Vo veku 95 rokov zomrel legendárny herec, preslávil sa ako lovec upírov v kultovom seriáli

Svet opustil legendárny herec John Lasell. Správa o jeho smrti obletela svet len pred pár hodinami, podľa nekrológu zomrel vo veku 95 rokov 4. októbra.

O hercovom skone informoval The Hollywood Reporter.

Lasell zažiaril v množstve populárnych amerických seriáloch, a to predovšetkým v priebehu 60. rokov. Divákom sa do pamäti vryla napríklad kultová postava lovca upírov v seriáli Dark Shadows, alebo John Wilkes Booth ako atentátnik na Abrahama Lincolna v seriáli The Twilight Zone.