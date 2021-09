Umelec oklamal múzeum originálnym spôsobom. Požičaných 71-tisíc eur si jednoducho nechal, hovorí, že je to umenie

Dánsky umelec Jens Haaning sa dohodol s múzeom Kunsten v severnom Dánsku o požičaní peňazí na obnovenie svojho predchádzajúceho diela, ktoré zobrazuje ročné príjmy Rakúšana a Dána. Išlo o sumu 534 000 dánskych korún, čo je približne 71 000 eur.

Keď však múzeum v Aalborgu otvorilo škatuľu, ktorú Haaning odoslal v dvoch sklenených rámoch, chýbala hotovosť a navyše, zmenil názov umeleckého diela. Nové dielo nazval príznačne „Take the Money and Run“ (v preklade “Vezmi peniaze a uteč”). Informuje o tom portál Bloomberg.

„Umeleckým dielom je, že som tie zobral peniaze,“ vyhlásil Jens Haaning pre DR. Múzeum Kunsten chce, aby Haaning vrátil hotovosť, no on to odmieta. Múzeum preto momentálne zvažuje ďalšie kroky. Ak umelec nevráti hotovosť do konca výstavy, čo je v januári, v hre je aj jeho nahlásenie na polícii.