Ženu pomocou umelej inteligencie presvedčili, že jej uniesli dcéru. Takto to prebiehalo, dajte si na to pozor

Predstavte si, že vaše dieťa odíde na výlet a myslíte si, že je v bezpečí. Zrazu však zazvoní telefón a na druhom konci sa ozve srdcervúci krik a prosby o pomoc. Tento hororový scenár zažila matka, ktorú chceli podvodníci za pomoci umelej inteligencie obrať o peniaze.

Myslela si, že sa dcéra ocitla v rukách únoscov

Ako informuje Mail Online, keď Jennifer DeStefano zazvonil telefón a na druhom konci linky začula zúfalý krik svojej 15-ročnej dcéry Brie, prepadla ju panika. Podvodníci žiadali výkupné vo výške milióna dolárov.

Až na to, že Brie ani náhodou nebola v rukách zločincov. Bola v bezpečí, užívala si lyžovačku a ani len netušila, že jej matka práve prežíva najhoršie okamihy svojho života. Vydierači totiž využili umelú inteligenciu na to, aby Brie takpovediac ukradli hlas. Stačia tri sekundy zvukovej nahrávky na to, aby z nej bolo možné naklonovať komplexnejší audio záznam a využiť ho vo svoj prospech.

Brie sa v škole venuje športom a poskytla niekoľko lokálnych rozhovorov, ktoré mohli zločinci využiť. Podľa WKYT vytvorili falošnú nahrávku, na ktorej Brie plače a svojej mame hovorí, že niečo pokazila. Následne sa ozve mužský hlas, ktorý dievčaťu zdanlivo prikazuje, aby si ľahla. Následne sa muž začne Jennifer vyhrážať, že ak zavolá polícii alebo komukoľvek inému, Brie nadroguje, znásilní a vyhodí ju v Mexiku.

Na podvod chce upozorniť ostatných rodičov

Počas rozhovoru sa z pozadia ozýva plač jej dcéry aj zúfalé prosby o pomoc. Najprv žiadali vydierači milión dolárov. Keď im Jennifer povedala, že toľko peňazí nemá, skúsili to so sumou 50 000 dolárov. Odmietli bankový prevod, chceli, aby im peniaze odovzdala osobne. V čase telefonátu sa Jennifer nachádzala na tanečnom tréningu svojej druhej dcéry. Keď ostatné matky počuli, čo sa stalo, okamžite zalarmovali políciu.

Jennifer zároveň zatelefonovala manželovi, ktorý ale potvrdil, že Brie je zdravá, v poriadku a v bezpečí. Rodina teraz varuje pred nebezpečenstvami, ktoré môže umelá inteligencia predstavovať. Jennifer bola totiž naozaj presvedčená o tom, že počuje hlas svojej dcéry, ani na sekundu nepochybovala o tom, že je to ona.

Myslí si, že je dôležité hovoriť o tom a upozorniť ostatných rodičov, aby sa podobným situáciám vyvarovali. Vhodné je dohodnúť si napríklad isté heslo alebo otázky, na ktoré pozná odpoveď len rodinný príslušník, no podvodník ich poznať nemôže.