Ukrajinská novinárka zomrela v ruskom zajatí počas prevozu z väzenia: Prokuratúra to bude vyšetrovať ako vojnový zločin

Ukrajinská generálna prokuratúra v piatok oznámila, že smrť ukrajinskej novinárky Viktorije Roščynovej v ruskom zajatí bude vyšetrovať ako vojnový zločin. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Dvadsaťsedemročná novinárka zmizla v auguste 2023, naposledy robila reportáže z území na východe Ukrajiny okupovaných Ruskom.

Nezvestná bola do apríla 2024. Jej otec vtedy dostal od ruského ministerstva obrany list, v ktorom mu oznámili, že jeho dcéra je zadržaná v Rusku, uviedol ukrajinský zväz novinárov.

Ukrainan journalist Viktoria Roschina has died in Russian custody.

She was just 27.

Captured and imprisoned in the Russian-occupied zone of Ukraine’s Zaporizhia Oblast, she spent over a year in captivity.

According to Ukraine’s military intel service, Viktoria was supposed to… pic.twitter.com/yEM8PKU7XT

— Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) October 10, 2024