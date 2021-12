Ukazujú nové perspektívy a pohľady: Zverejnili najkrajšie fotografie prírody za rok 2021

Nature Talks predstavil výsledky súťaže Nature Photographer of the Year 2021. O prvenstvo zabojovali mnohé skvostné snímky. Pozrite si ich spolu s nami.

Nórsky fotograf Terje Kolaas sa stal víťazom prestížnej súťaže Nature Photographer of the Year 2021 a môže sa nazývať “Fotografom prírody roku 2021”. Súťaž Nature Photographer of the Year je iniciatívou Nature Talks. Organizácia je zodpovedná aj za Nature Talks Photo Festival, ktorý sa každoročne koná v Holandsku a tento rok sa rozhodli podporiť organizáciu Photographers Against Wildlife Crime™.

Nová perspektíva

Porotca Tony Wu vysvetlil, prečo porota vybrala práve fotografiu zimnej migrácie za víťaznú: „Táto fotografia okamžite upútala našu pozornosť z veľkej časti vďaka novej perspektíve, ktorú poskytuje – pohľad na migráciu husí ružových zo vzduchu.“

Tento obrázok, ktorý umožňuje relatívne nová fotografická technológia – fotografia dronom, je zároveň povznášajúci, esteticky príjemný, dobre komponovaný a jedinečný. Naše nadšenie z tohto obrázku bolo spočiatku zmiernené otázkou, či dron náhodou nevyrušil vtáky. Z reči tela zvierat a prítomnosti mnohých uvoľnených husí na zemi je však zrejmé, že vtáky neboli v strese.

Zimná migrácia

Terje Kolaas má tú česť mať tisíce husí ružových doslova vo svojej záhrade niekoľko mesiacov v roku. Viac ako 80-tisíc z nich každú jar a jeseň zastavuje v systéme mokradí Trondheimského fjordu na ceste medzi zimoviskami v Dánsku, Holandsku a hniezdiskami na Špicbergoch. Celý scenár je jednoducho veľkolepý.

Fotí ich už viac ako 20 rokov a v jednom momente mu akosi došli nápady, pretože mal pocit, že je všetko hotové. Tak čo ďalej? Vďaka úžasnej technológii, ktorú poskytujú drony sa pred niekoľkými rokmi zrodil nápad fotografovania husí, vo vzduchu.

Desiatky pokusov počas posledných rokov zlyhali, no v slede zvláštnych a zriedkavých udalostí, víchrice a hustého sneženia koncom apríla 2020 si Terje Kolaas uvedomil, že fotografie jeho snov sú na dosah. Fotografovanie husí zo vzduchu oproti čistej a zasneženej krajine.

Terje Kolaas sa postavil blízko poľa, nakoľko vedel, že husi sa tam budú kŕmiť, a tam na ne čakal. Hneď ako začul prilietajúce husi, vzlietol s dronom a čakal na ne vo vzduchu.

Väčšina záberov má svoje nedokonalosti, nórsky fotograf ale podotkol: „S týmto konkrétnym záberom som veľmi spokojný. A som veľmi rád, že sa to páčilo aj porote NPOTY 2021.“

Lea Lee Inoue a emocionálny rozsah

Porota si musela vybrať z 20 061 fotografií z viac ako 97 rôznych krajín, čo je nový rekord tejto súťaže. Fotografie bolo možné prihlásiť do 12 rôznych kategórií a tiež do portfólia Freda Hazelhoffa. Toto ocenenie získala Lea Lee Inoue, fotografka z USA. Vytvorila veľmi zaujímavý a roztomilý fotoprojekt rodinky sysľov guľatých.

Lea Lee Inoue sa ich rozhodla odfotografovať v nádeji, že ukáže, že tieto zvieratá vedia myslieť, cítiť a mať emócie. Ľudia si často myslia, že psy a mačky sú jediné zvieratá, ktoré majú city. Je možné, že si to ľudia myslia, pretože pozorovať emócie je jednoduchšie na domácom miláčikovi?

Jej nádejou je, že prostredníctvom fotografie dokáže ukázať, ako myslia a cítia emócie všetky zvieratá. S týmto porozumením sa rozvíja láska a rešpekt k prírode. Prirodzeným efektom tejto náklonnosti je ochrana. “Ide o zmenu paradigmy v myslení, že ochrana môže začať skoro, na úrovni terénu — keď sa každý človek prebudí do prírodného sveta. S týmto uvedomením prichádza rešpekt, ochrana a dobré životné podmienky zvierat,“ vysvetľuje Lea Lee Inoue.

Ďalší víťazi

Medzi ostatnými víťazmi, druhými alebo vysoko hodnotenými boli opäť veľké mená zo sveta fotografov prírody. Audun Rikardsen v kategórii „Rastliny a huby“, Roie Galitz v kategórii „Čierna a biela“ a William Burrard-Lucas v kategórii „Portréty zvierat“.

Mládežnícku kategóriu (11 – 17 rokov) vyhral Švajčiar Levi Fitze so záberom mláďatá kozorožca alpského. Všetky víťazné kategórie, druhé miesta a vysoko hodnotené fotografie nájdete na tejto stránke.