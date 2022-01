Ako nakupovať udržateľne? Riaďte sa týmito radami a výrazne ušetríte, navyše pomôžete aj prírode

Ste vášniví shopaholici milujúci módu? Alebo sa snažíte žiť udržateľne, ekologicky a minimalisticky? A čo nakupovanie potravín, nábytku, kozmetiky alebo darčekov pre rodinu a priateľov? Ak ste si doposiaľ mysleli, že tieto dva životné štýly sa za žiadnych okolností nedajú skĺbiť, ste na omyle. Ako sme už v úvode spomínali, riešením pre vás môže byť uvedomelé nakupovanie.

Čo ak potrebujete nahradiť staré veci novými? Alebo sa jednoducho chcete odmeniť za dobre vykonanú prácu kúskom pekného oblečenia, nábytku či kozmetiky? Na tom, samozrejme, nie je nič zlé. Jediné, na čo by ste však mali myslieť, je udržateľnosť a uvedomelé rozhodnutia.

Existuje mnoho spôsobov, ako dokáže aj najväčší shopaholic nakupovať o niečo šetrnejšie a uvedomelejšie vzhľadom na šetrenie životného prostredia i svojej peňaženky. Minimalizmus nemusí nevyhnutne súvisieť len s vlastníctvom esenciálnych vecí.

Minimalizmus je o zámernosti. O tom, ktoré veci sa vedome rozhodneme priniesť do nášho života. A práve tie by mali mať nejakú hodnotu alebo účel, ktorý budú plniť. Ako ale postupovať v prípade, že chcete do vášho domova a života priniesť novú vec, ktorá bude z dlhodobého hľadiska udržateľná? Aké postupy voliť v prípade, že chcete žiť viac uvedomelo a udržateľne?

Položte si niekoľko základných otázok

Uvedomelé nakupovanie nespadlo z neba a nie je to niečo, čo sa udeje zo dňa na deň. Je to zložitý proces rozhodnutí. Prvou radou, ktorú by sme vám pred nákupným šialenstvom chceli dať, je položiť si niekoľko základných otázok:

Budete danú vec používať? Ako často ju budete používať? Potrebujete vôbec túto vec mať? Ako veľmi sa vám páči? Môžete túto vec využiť na viaceré účely? Kúpili by ste si ju, keby nebola v zľave?

Odpovede na tieto otázky vytvoria celistvejší obraz toho, akú veľkú hodnotu má pre vás daná vec. Ak sú odpovede na tieto otázky kladné (budem to používať často, potrebujem to, veľmi sa mi to páči a pod.), tak to pravdepodobne bude múdre rozhodnutie. Ak si ale tieto otázky prejdete a odpovede budú častejšie záporné, možno to nebude až také uvedomelé rozhodnutie.

Urobte si zoznam vecí, ktoré potrebujete

Stalo sa vám niekedy, že ste prišli z nákupu s množstvom vecí, no zabudli ste na všetko potrebné? To my všetci. Hlavným dôvodom je strategické rozmiestnenie predávaných produktov. Odborníci veľmi dobre vedia, ako vás previesť po obchodnom dome tak, aby vedome viedli vašu pozornosť tam, kde potrebujú. Veľmi jednoducho vás tak rozptýlia a nakúpite mnoho zbytočností.

Namiesto toho, aby ste najbližšie nakúpili všetko, čo vám práve padne do oka, stavte na dobre zostavený nákupný zoznam. Môže to znieť akokoľvek klišé a oldschoolovo, ale naozaj to funguje. S nákupným zoznamom akýchkoľvek vecí bude nakupovanie uvedomelé a množstvo vecí, ktoré prinesiete domov bude zaručene nižšie.

Napadlo vám, že nákupný zoznam sa týka iba nakupovania potravín v supermarkete? Nie je to celkom tak. Týmto zoznamom len začnete svoju cestu za uvedomelým nakupovaním nielen potravín, ale aj drogérie, kozmetiky, oblečenia, nábytku, kníh, ba dokonca aj darčekov na meniny, narodeniny či Vianoce. Nakupovanie sa tak stane uvedomelé a maximálne využijete potenciál každej jednej zakúpenej veci. Bez toho, aby ležala v hlbinách úložných priestorov.

Spravte si prieskum

Je neuveriteľné, koľkým chybám pri nákupe sa viete vyhnúť len s pomocou tohto jediného bodu. Zároveň tak minimalizujete možnosť, že vám daná vec nebude vyhovovať, no nebudete ju chcieť ani len vrátiť do obchodu. Zbytočne by tak zaberala miesto vo vašom živote.

Pozorne si prečítajte všetky informácie v popise produktu. Je z materiálu, ktorý chcete? Je to naozaj vaša veľkosť? Aké sú recenzie na daný produkt? Pozitívne alebo negatívne? Bude tento produkt naozaj spĺňať všetky potreby, ktoré potrebujete? Ak už všetky tieto informácie máte, stačí posledná otázka. Je toto naozaj tá správna vec pre mňa?

Keď sa snažíte žiť aspoň o trochu viac udržateľne a vedome než bežný človek, je ťažké uspokojiť sa s vecami, ktoré sú iba v pohode. Ak to pre vás nie je viac ako 100 % ÁNO, tak potom danú vec radšej prenechajte niekomu inému. Je omnoho lepšie vyčkať si na niečo, čo budete absolútne milovať, ako si kúpiť niečo, čo využijete raz alebo dvakrát.

Hľadajte v second handoch

Pred tým, ako si niečo kúpite klasicky v mainstreamovom obchode, skúste to v sekáči, na blšom trhu, swape alebo burze vecí. Často sú to veci, s ktorými sa už spája nejaký príbeh, zberateľské vintage kúsky alebo originálne lokálne vyrobené produkty.

Takýmito nákupmi ušetríte množstvo z vašich krvopotne zarobených peňazí. Ba čo viac, takýto nákup bude uvedomelý a udržateľný aj vzhľadom na životné prostredie. Všetci dobre vieme, že odevný priemysel je druhým najšpinavším priemyslom na svete. Prispieva k neetickému a neudržateľnému systému rýchlej módy, ktorá vedie k mnohým globálnym problémom.

Podobne je to so všetkými vecami vyrobenými v neetických podmienkach. Nábytok, úžitkové predmety, kozmetika, potraviny a podobne. Samozrejme, že nákup lokálnych produktov je o niečo drahší. Na druhej strane vás však prinúti robiť rozumné rozhodnutia.

Zbavíte sa tak masového „nakupovania vecí, ktoré nepotrebujete, za peniaze, ktoré nemáte, len aby ste zapôsobili na ľudí, ktorých nemáte radi“ alebo nepoznáte. Je vám táto veta povedomá? Presne takto to opísal vo svojej knihe The Total Money Makeover finančný mág Dave Ramsey.

Skontrolujte si svoje nastavenie mysle

Nakupovanie s nesprávne nastaveným mindsetom je naozaj ako recept na oľutovanie nášho rozhodnutia. Najbližšie, keď pôjdete nakupovať, či už online alebo fyzicky, skúste na sebe najprv spozorovať, akú máte náladu a ako sa mentálne cítite. Kupujete si danú vec preto, lebo sa cítite mizerne? Ste hladný? Alebo sa jednoducho bojíte FOMO („fear of missing out“) efektu, že prichádzate o informácie, udalosti, skúsenosti alebo životné rozhodnutia, ktoré by mohli zlepšiť váš život?

Ďalším spôsobom, ako nakupovať vedome a udržateľne, je byť v neutrálnej a pokojnej nálade. Ak to tak nie je, v tom prípade je lepšie nakupovanie odložiť, kým v takejto priaznivej nálade skutočne budete. Vyskúšajte pravidlo 24 hodín.

Vložte si danú vec do košíka a nechajte ju tam. Presne o jeden deň váš nákupný košík navštívte znova a overte si váš nákup položením otázok z bodu č. 1. Niektorí minimalisti využívajú nielen pravidlo 24 hodín, ale rovno pravidlo jedného týždňa.

Aká je teda jednotná myšlienka spájajúca vedomé nakupovanie? Dobre si premyslite nákupy, do ktorých investujete svoje ťažko zarobené peniaze. Len s pomocou tohto jediného pravidla si ušetríte množstvo nervov, starostí a peňazí. A prispejete tak na úžasnú vec – udržateľnejšie životné prostredie.