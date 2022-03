Učitelia tantry: Masáž vagíny a penisu môže byť jej súčasťou, nemusí dôjsť k orgazmu. Chodia na ňu muži aj ženy

Počuli ste už o tantre? Je opradená množstvom mýtov i zavádzajúcich informácií. Pravdou je, že iba málokto z nás vie, čo všetko tento pojem zahŕňa a pre širšiu verejnosť zostáva záhadou. Predovšetkým je spájaný s tantrickými masážami, ktoré však nie sú iba o vyvrcholení. Na Slovensku máme niekoľko tantrických štúdií, avšak netušíme, čo sa za ich dverami odohráva. Preto sme s otázkami k tejto téme oslovili Xeniu Suhayla Komers, ktorá sa tantre venuje už 13 rokov. Odpovedala nám aj s kolegom Ľudovítom Fenesom.

Xenie hovorí, že sa ku tantre dostala prirodzene. „Život ma od detstva viedol rôznymi zážitkami a výzvami k tomu, aby ma vyformoval do tantrickej učiteľky a majsterky,“ prezradila nám. V puberte sa začala zaujímať o sexualitu. Neskôr absolvovala štvorročný majstrovský tantrický tréning.

Najprv začala masírovať v Brne, potom sa presťahovala do Bratislavy. „S pribúdajúcimi skúsenosťami z masáží som si vytvorila vlastný koncept terapií a Školu tantra masáže Sávitryí,„ hovorí. Aktuálne so svojimi kolegami pôsobí v Bratislave, Trenčíne, Nitre, Dolnom Kubíne a českom Dobříši.

Jedným z jej spolupracovníkov je aj Ľudovít, ktorý nám poskytol mužský pohľad na vec. Ako prezradil, k tantre ho priviedla zvedavosť. „Hľadal som, ako môžem rozvíjať vyjadrovanie svojej sexuality. Videl som nejaké tantrické techniky na internete. Zaujalo ma, že neboli spojené so sexom. Bol som teda zvedavý, čo to tá tantra je,“ vysvetlil. Prihlásil sa teda do školy tantra masáže.

V rozhovore s Xenie a Ľudovítom sa dozviete: Prečo si množstvo ľudí myslí, že tantra je iba masáž a sex a prečo to nie je pravda?

Ako sa k nám dostala?

Je tantrický sex jedinečný?

Aký je celkový priebeh tantrických masáží?

Musí byť masáž vagíny a penisu ich súčasťou?

Aké bývajú požiadavky zákazníkov?

Ktorí klienti prevažovali v minulosti a ako je to dnes?

V čom sú jej najväčšie výhody pre ženy a mužov?

S akými najväčšími mýtmi sa stretávajú a pritom nie sú pravdivé?

Čo všetko zahŕňa tantra?

Xenie: Je to jednoduché – tantra zahŕňa všetko. Keďže slovo tantra znamená sieť, tak nás ľudí učí uvedomovať si, že všetko v nás a okolo nás je prepojené v jednom celku. Tiež sa tomu hovorí životná energia. V ľudskej bytosti sa životná energia najsilnejšie prejavuje v rozmnožovacom inštinkte.

Súvisí so vzťahmi v rodine, na pracovisku, s priateľmi, s klientmi, so vzťahom k samému sebe, k telu, k pocitom, s komunikáciou. Takže v podstate s celým životom.

Väčšine ľudí pri pojme tantra napadne predovšetkým tantrická masáž a tantrický sex. Čo je ich hlavným cieľom? Ako si ich máme predstaviť?

Ľudovít: Mnoho ľudí nemá predstavu, čo tantrická masáž a tantrický sex je, preto mi je ťažko odpovedať. Väčšina ľudí si myslí, že tantra = masáž a sex. Tantra je tisíce rokov stará filozofia. Jej počiatky sú v civilizáciách usporiadaných na matriarchálnom ponímaní sveta. Tieto civilizácie mali úplne iné štruktúry fungovania, než máme my. To znamená, aj iné spôsoby myslenia, komunikácie a vnímanie celej reality.

K nám sa táto filozofia dostala cez indické zdroje, niekedy v 19. storočí. A pretože je naša civilizácia posadnutá sexom, tak si z tantry vyberáme predovšetkým tie veci, ktoré so sexom súvisia. Každopádne, tantra ako filozofia popisuje súvislosti, ktoré sa týkajú celého vesmíru. A do týchto súvislostí zahŕňa aj ľudskú bytosť, v ktorej sa životná energia najsilnejšie prejavuje ako rozmnožovací pud. Človek, ktorý ovláda svoju sexualitu a svoju životnú silu, sa stáva vedomým.

Tantra masáž ako taká je pre moderného človeka prijateľnou cestou, ako začať spoznávať sám seba a otvárať sa širším skúsenostiam fungovania v ľudskej realite. A tak je potom možné cez vlastnú skúsenosť a prežitok pochopiť, čo nám tantrická filozofia zdieľa za informácie. Potom, keď ľudia vidia názov “tantrická masáž”, môžu očakávať akoby inú dimenziu masáže. Keď však samotná masérka či masér nemajú za sebou kvalitné a dlhoročné tréningy v oblasti tantry, tantra masáže, psychológie, meditácií a podobne, tak oni sami nechápu, čo to tantra je.

A s čím je tantrický sex podobný? S ničím, je jedinečný. Keď dvaja chcú zažiť tantrický sex, je fajn, aby mali základy vedomej komunikácie, práce s dychom, s meditáciou, aby poznali svoje telo, procesy, ktoré v ňom prebiehajú. A aby boli na rovnakej či podobnej vlne vnímania života. Tým sa potom aj dotyk, zbližovanie, milovanie, aj samotná atmosféra dostávajú na inú úroveň. Tantrické milovanie ľudí transformuje. Nie každý je niečo také pripravený zažiť, aj keď je to vhodné pre každého.

Aký je priebeh tantrickej masáže? Viete nám opísať ako vyzerá od príchodu zákazníka?

Xenie: Najprv prichádza zoznámenie sa, nápoj a sprcha. Nasleduje tantrický pozdravný rituál a masáž rukami v nahote vašej a masérky. Prijímate masáž, odpočívate a masérky sa nedotýkate. Čím dlhšiu masáž si vyberiete, tým dlhšia a detailnejšie bude starostlivosť o vaše telo, vaše intimity a pohlavie budú mať viac pozornosti, lepšie zrelaxujete, zažijete viac vzrušenia a budete mať viac životnej energie. Pokračuje sa masážou celého tela a masážou intímnych partií, pri ktorej môže nastať vyvrcholenie, ale aj nemusí. Na záver je relaxácia s rituálom a sprcha.

Tradičné prvky Sávitryí tantra masáže používame individuálne a intuitívne podľa vášho naladenia. To znamená, že každá masáž je jedinečná, má iný priebeh a to v rámci daných tradičných postupov.

Ľudovít: Od príchodu zákazníka je naším cieľom, aby sa cítil v bezpečí. V samotnom priestore je príjemná atmosféra, tichá hudba, difúzuje sa vôňa kvalitných esenciálnych olejov. Keď sa u nás človek cíti v bezpečí, vie sa oddať procesu tantra masáže bez obáv a neistôt. Keďže je masáž pomalá a láskavá k telu, vie sa sústrediť na svoje pocity a na dotyky maséra/masérky.

Prichádzajú zákazníci aj s vlastnými požiadavkami?

Xenie: Väčšina ľudí, ktorí prichádzajú na tantra masáž, sú zvedaví a ich požiadavkou je ju vyskúšať. Prípadne chcú zažiť nové pocity v tele. Potrebujú si dobre a kvalitne oddýchnuť, zrelaxovať. Chcú načerpať životnú silu. A to pri našich tantra masážach získajú. Ak majú požiadavky, týkajú sa nejakého ich osobného problému, ktorý riešia. Týka sa to oblasti vzťahov, zdravia, komunikácie. Tam im potom vieme pomôcť pri našich tantrických terapiách.

Ľudovít: Každý má nejaké očakávania a s tým sú spojené nejaké požiadavky. Ale zvyčajne prídu ľudia, ktorí nemajú skúsenosti s tantrickou masážou, lebo keď ich majú, tak nemajú požiadavky. Po tantrickej masáži, keď je správne urobená, požiadavky strácajú význam.

Jej súčasťou môže byť aj masáž vagíny alebo penisu. Je dosiahnutie orgazmu pri tantrickej masáži skôr výnimkou alebo sa dospeje k orgazmu často? Navštevujú vás častejšie ženy alebo muži?

Xenie: Masáž vagíny alebo penisu môže byť súčasťou masáže, ak si to zákazníčka alebo zákazník želajú. Nie je to však nevyhnutné. Ľudia môžu zažiť tantrickú masáž, aj bez masáže intimít (genitálií). Pri masážach pracujeme v meditácii a v rozšírenom stave vedomia, a už aj toto prináša ľuďom nové zážitky, príjemné pocity v tele, vibrácie. Môžu tak zažiť aj pocity blízke orgazmu bez stimulácie vagíny či penisu. O tom je tantra. Prípadne, ak by aj toto bolo na niekoho priveľa, ponúkame relaxačné masáže, ktoré robíme v stave meditácie a nepracujeme tam so životnou energiou tak intenzívne, ako pri tantra masážach.

Keď sme pred 15 rokmi s tantra masážami začínali, bola jasná prevaha mužov. V posledných 2-3 rokov sa situácia mení a pomer začína byť vyrovnaný. Chodí rovnaký počet mužov i žien. Chodia k nám veľmi radi aj páry na masáže. Majú tak kultivovaný a príjemný zážitok, ktorý im poskytne oživenie a prehĺbenie vzťahu. A keďže sa im páči, čo robíme, často sa potom chodia učiť tantra masáž na domáce použitie.

Aké sú najväčšie výhody tantry? Dokáže skutočne skvalitniť sexuálny život?

Xenie: Cieľom tantry nie je dosiahnutie orgazmu, ale dosiahnutie duchovnej extázy, prinášajúcej pocity šťastia pri dosiahnutí jednoty duše a tela. Veľakrát nás v rodine získané skúsenosti a vzorce správania obmedzujú v schopnosti vlastného prežívania. Znalosti a praktizovanie tantry sú skvelým nástrojom k spoznaniu vlastnej sexuality, tvorivosti, túžob.

Učenie tantry presahuje sexualitu. Tantra je pre ženy cestou poznávania, liečenie a rozvíjanie seba ako ženy. Prepája nás so zdrojom našej sily a životnej energie, podporuje našu ženskosť. Pri tantre si uvedomíte, že sa za svoje telo nemusíte hanbiť, pocítite jeho vitalitu, budete si ho užívať.

Je obzvlášť výhodná pre ženy, ktoré nikdy nemali orgazmus. Jóni masáž im umožní pomaly objavovať svoje telo zmysluplnejšie. Môže tiež pomôcť ženám, ktoré majú jeden orgazmus a cítia sa pripravené, aby dosiahli viaceré orgazmy. Môže byť veľmi uzdravujúca pre tie, ktoré v minulosti utrpeli sexuálnu traumu, pretože prístup a použité techniky majú za cieľ dávať podnety žene, aby sa cítila krásna, milovaná a uctievaná.

Výhodami pre mužov sú mužská vitalita, ktorá je základom spokojného života muža. Práca so základnou životnou silou, sexualitou, ide priamo k zdroju vašej energie. Rýchlo pomôže uvoľniť prípadné bloky a ťažkosti, ktoré bránia v ceste hlbokej blaženosti a radosti. Vďaka tomu sa v relatívne krátkom čase pozitívne transformuje rada ďalších okolností vášho života: vzťahy, práca, životná cesta. Naša masáž má veľký presah, jej úžitok cítite nielen na poli telesného blaha, ale môžete vnímať jej vplyv v celku Vášho života. Mužská vitalita je cieľ, ktorý vám s radosťou prinášame.

Pri vedome vedenej tantra masáži, v okamihu erekcie sa často mužovo vedomie nezužuje iba na malú pohlavnú oblasť. Rozkoš a energia sa nenachádza len v malej panvovej oblasti okolo penisu a vyvrcholenie nie je vlastne obyčajné uvoľnenie energie jedným smerom.

A áno, tantra skvalitňuje sexuálny život jednotlivcov i páru. Obohacuje život každému človeku, ktorý tantru praktizuje.

Okolo tantry koluje množstvo mýtov. S akými tvrdeniami sa najčastejšie stretávate vy a pritom nie sú pravdivé?

Xenie: Napríklad, že tantra masérka je prostitútka. Že je to len o sexe a erotike, na tantra masáž chodia len muži, vyhľadávajú ju len single ľudia, či naopak, len zadaní ľudia. Ďalším nepravdivým tvrdením je, že tantra masérky sú na to, aby sa ich klienti dotýkali, že masáž je úchylná a počas alebo na jej konci musí dôjsť k orgazmu alebo ejakulácii.

Ľudovít: Že tantra je spojená len so sexom. Samotné slovo tantra je degradované na úroveň spoločníčok, ktoré chcú byť zviditeľnené pomocou tantry. Nechápu význam samotného slova. Ide iba o marketingový ťah, aby mali viac klientov a peňazí.

Je podľa vás tantra pre každého? Komu by ste ju odporučili a komu možno až tak nie?

Xenie: Je určená pre každého, pretože zvyšuje kvalitu života. A každý si v nej nájde, čo práve potrebuje. Úplne prakticky – človek sa naučí pracovať so svojím vzrušením, prípadne so vzrušením svojho partnera/ky. Človek sa naučí lepšie komunikovať, vnímať svoje pocity a emócie, pracovať s nimi, zvyšuje si tvorivú silu a inšpiráciu, lepšie a kľudnejšie vie riešiť problémy. Mnoho ľudí nám hovorí, že keby to to, čo mi učíme, bolo súčasťou školského vzdelávacieho systému už na ZŠ, lepšie by rozumeli sami sebe i ostatným ľuďom.

Ľudovít: Tantra je cesta k sebapoznaniu. Určite by som odporučil tantru pre každého, pomôže mu to k zvýšeniu vedomia a k sebarozvoju. Naučí sa prijímať obraz samého seba, ktorý mu tantra ukazuje, či by už ten obraz vyhodnotil ako kladný alebo záporný. A to ho potom posilňuje a posúva v bežnom živote a vo vzťahoch.