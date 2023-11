Týmto plemenám psíkov sa radšej vyhnite: Dožívajú sa najkratšieho veku, ich skorá strata vám zlomí srdce

Strata domáceho miláčika je naozaj náročná, človeku zlomí srdce nadlho. Ak si chcete adoptovať psíka, mali by ste brať ohľad nielen na to, či je rozkošný, ale aj na to, aké zdravotné problémy ho môžu v budúcnosti potrápiť. Tieto plemená psov sú na tom podľa odborníkov zvyčajne najhoršie a ich priemerná dĺžka života je najkratšia.

Ako píše web Reader´s Digest, ak chcete, aby mal váš psík čo najdlhší a najkvalitnejší život, nemali by ste zanedbávať prevenciu u veterinára, kvalitnú stravu a dbať by ste mali aj o to, aby mal psík dostatok pohybu. Podľa webu Top Dog Tips sa psíky dožívajú v priemere 12 rokov a 8 mesiacov, len 8 % sa dožije viac ako 15 rokov.

Kým niektoré faktory ovplyvniť dokážeme, napríklad stravu a pohyb, iné, ako napríklad genetiku, ovplyvniť nemôžeme. Je pritom známe, že väčšie plemená sa v priemere dožívajú menej ako tie menšie. Ich telá starnú rýchlejšie, tie najväčšie plemená sa za geriatrické považujú už v čase, keď majú 7 rokov. Tieto psíky sa dožívajú v priemere najkratšieho veku.

Bordeauxská doga, 5 až 7 rokov

Toto plemeno je veľký pes, ktorý môže byť spokojný aj v byte. Nemajú veľa energie a nepotrebujú veľa pohybu. Sú to ochranárske a odvážne psy, ktoré sú skvelými strážnymi psami. Samozrejme, už od útleho veku potrebujú pevnú ruku a množstvo výcviku.

Nemecká doga, 6 až 8 rokov

Milujúce a verné dogy sa výborne znášajú s deťmi a inými domácimi zvieratami. Títo obri sú veľmi aktívni a hraví, takže sa hodia skôr do aktívnej rodiny. Je však potrebné uistiť sa, že neprekročíte ich limity. Vždy im doprajte nielen dostatok aktivity, ale aj oddychu. Opäť, nesmiete zanedbať riadny výcvik.

Bernský salašnícky pes, 6 až 8 rokov

Tento pes potrebuje chladné teploty, aby bol zdravý. Pôvodne pracovné plemeno stále miluje prácu a rado sa učí triky a je v pohybe. Títo inteligentní obri sa dajú ľahko vycvičiť.

Írsky vlkodav, 7 až 9 rokov

Toto plemeno je veľmi priateľské, psíky vychádzajú so všetkým a so všetkými, hoci ich veľkosť odrádza votrelcov. Podobne ako bernským salašníckym psíkom, aj im sa lepšie darí v chladnejších podmienkach.

Bullmastiff, 7 až 10 rokov

Ak sú správne socializované a vycvičené, sú z nich skvelí rodinní miláčikovia. Mastify však vedia byť trochu tvrdohlavé, takže potrebujú skúseného trénera. Ak si teda chcete zadovážiť psíka, mali by ste si dobre premyslieť, či ich tréning zvládnete.

Anglický buldoček, 8 až 10 rokov

Medzi plemená, ktoré v priemere žijú kratšie, patrí podľa webu Pet Fitness aj budloček. Tieto psíky často trápia rôzne zdravotné ťažkosti. Tzv. brachycefalické psy majú kratší život kvôli zvýšenému riziku vzniku dýchacích problémov, infekcií kožných záhybov a ochorení chrbtice.

Šar pej, 8 až 10 rokov

Tieto psy sú pokojné a nezávislé, nie sú hyperaktívne ani príliš hravé. Neprekáža im, keď sú osamote, a lepšie sa im darí v domácnosti, kde majiteľ nie je príliš náročný. Zvyčajne nemajú rady deti ani iné zvieratá. Sú teritoriálne a socializačný výcvik sa musí začať už v šteňacom veku. Podobne ako iné plemená s podobnou štruktúrou tváre neznášajú príliš vysoké alebo nízke teploty.

Novofundlandský pes, 8 až 10 rokov

Na rozdiel od šar peja toto plemeno miluje prítomnosť detí a je aktívne. Novofundlandským psom nerobí dobre, keď zostanú samy. Ak je dom často prázdny, nie je to pre vás vhodné domáce zviera. Uistite sa, že ste pripravení splniť podmienky, ktoré si toto plemeno vyžaduje.

Shetlandský ovčiak, 8 až 12 rokov

Toto plemeno je extrémne inteligentné a pripravené naučiť sa čokoľvek. Aby ich srsť ostala zdravá, potrebuje pravidelnú starostlivosť. Okrem toho sú tieto ovčiaky dosť uštekané a ak nechcete, aby vás susedia nenávideli, potrebuje včasný tréning.

Bernardín, 8 až 11 rokov

Bernardín je vhodný do domácností s deťmi a inými domácimi zvieratami. Nepotrebuje veľa pohybu, len sa uistite, že denne dostane príležitosť ísť von aspoň na nejaký čas. Tieto psíky neznášajú horúčavy a uprednostňujú chladnejšie teploty. Aby mohli vykonávať svoju prácu, boli vyšľachtené ako pomerne nezávislé. Pri výcviku sa budú snažiť dosiahnuť svoje, potrebujú preto trénera s pevnou rukou.

Na druhej strane, Coton de Tuléar, čínsky chocholatý psík, či Shih tzu sa v správnej starostlivosti pokojne dožijú aj 15 či 20 rokov.