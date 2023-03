Tvrdili, že k životu im stačí iba svetlo zo Slnka. Ruský pár influencerov vyhladoval svoje mesačné bábätko na smrť

V súčasnosti si každý môže zvoliť spôsob stravovania, aký mu najviac vyhovuje. Deti ale potrebujú vyváženú stravu, ktorá im zabezpečí všetky potrebné živiny. Žiaľ, táto dvojica si myslela, že ich novorodencovi stačí slnečné žiarenie.

Ako informuje Mail Online, rodičia vystavovali svoje mesačné bábätko dlhodobému hladovaniu. Po tom, čo ich zadržala ruská polícia, sa bránili, že veria, že im postačí slnečné svetlo. 33-ročná Oxana Mironova čelí obvineniam zo zabitia z nedbanlivosti. Súd zatiaľ nariadil domáce väzenie.

Jej 43-ročný partner Maxim Lyutyi bol zadržaný po tom, čo odporoval polícii. Dvojica sa snažila dosiahnuť, aby novorodenec taktiež prežil len zo slnečného svetla, podľa predbežných zistení odborníkov bol jeho organizmus extrémne vyčerpaný. Chlapček zomrel po tom, čo ho rodičia vzali do nemocnice. Okrem toho, že bol vyhladovaný, lekári mali podozrenie aj na zápal pľúc.

Presné okolnosti úmrtia dieťaťa polícia stále vyšetruje a už prehľadala byt, v ktorom manželia bývajú. Podľa doterajších zistení Mironova porodila dieťa doma a nikdy nebolo pod dohľadom žiadneho lekára. Lyutyi je známy ako lifestyleový tréner a autor niekoľkých metód na očistenie tela.

